Aus Anlass des Internationalen Frauentages an diesem Donnerstag haben sich die Autoren dieser Kolumne nicht lumpen lassen und eine umfassende Studie in Auftrag gegeben. Mit einem erschreckenden Befund. Wie britische Forscher in Zusammenarbeit mit McKinsey, dem deutschen Arbeitsministerium und der OECD herausgefunden haben, beträgt der Anteil von Frauen unter den Autoren dieser Kolumne null Prozent. Null Prozent! Das ist schlechter als in einem typischen deutschen Konzernvorstand. Gut, Kollege Tenbrock gibt ab und an das Klageweib, wenn sich eines seiner Investments als Fehler entpuppt, aber das zählt nicht. Wie es scheint, muss auch an dieser Stelle eine Frauenquote her, wenn sich etwas ändern soll.

Warum sich überhaupt etwas ändern sollte, fragen Sie? Ganz einfach. Allein von Männern verfasst, gibt unsere Finanzkolumne wohl kaum Antworten auf die besonderen Herausforderungen, vor denen Frauen als Anleger stehen. So verdienen deutsche Frauen, die Vollzeitjobs haben, im Durchschnitt 22 Prozent weniger als ihre männlichen Pendants – wie die OECD gerade erst in einer anderen Studie festgestellt hat. Und wer weniger verdient, muss anders anlegen. Zumal Frauen, das kommt erschwerend hinzu, deutlich länger leben als Männer. Wer, statistisch gesehen, für sechs, sieben, acht Jahre zusätzlich vorsorgen muss, entscheidet anders, was er mit seinem Geld anstellt. Oder sollte zumindest anders entscheiden.

Ob Frauen tatsächlich risikoscheuer investieren, sich mehr informieren und ihre Anlagen seltener umschichten, wie es das Klischee will – ich weiß es nicht. Die eine Studie sagt dieses, die andere Studie jenes. Das hängt auch davon ab, wann die Studie erstellt worden ist. Selbst das Buch Frauen sind die besseren Anleger trägt inzwischen den Titel Niemals pleite! Der Geldratgeber für clevere Frauen. Wie sang Prince noch gleich? Sign O’ The Times. Meine Erfahrung ist, dass Männer über ihre Aktien so gerne reden wie über Autos – und sie tendenziell so anlegen, wie sie fahren: sich selbst überschätzend. Oder, liebe Kollegen?