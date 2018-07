Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik als PDF herunterzuladen. © André Laame

Es ist ein Geschäft mit dem Selbstwertgefühl. Ein strafferes Kinn? Weniger Bauch? Ein festerer Busen? Mit Skalpell und Spritze fördern Schönheitschirurgen das Selbstbewusstsein ihrer Kundinnen und Kunden. In Deutschland glätten die Ärzte häufig Falten. In Griechenland hingegen haben sich beispielsweise im vergangenen Jahr fast so viele Frauen die Brust vergrößern lassen wie in Brasilien .

Wie sehr und wo die Schönheitschirurgie floriert, kann leider nur geschätzt werden. Selbst die konkurrierenden Fachverbände der Ärzte haben keine präzisen Zahlen.

Auch wenn die Branche immer neue Verschönerungsverfahren erfindet: Ästhetische Operationen sind kein neues Phänomen. Bereits im vierten Jahrhundert vor Christus beschrieb der griechische Arzt Hippokrates, wie deformierte Nasen zu korrigieren seien.

