Kannst du mal bitte das Licht ausmachen, es ist zu hell zum Schlafen, sagte ich zu Katrin. Es war Nacht, wir lagen mitten in der indischen Wüste unter freiem Himmel im Flutlicht. Der Mond strahlte voll und prall und uns mitten ins Gesicht.

Wenn ich mit Katrin in Urlaub fahre, wissen wir, wann wir auf welchem Flughafen ankommen und wann wir an welchem Flughafen wieder abfliegen. Dazwischen befolgen wir nur das Prinzip: Nichts auslassen. Ab und zu bereuen wir dieses Prinzip. Auf der neunstündigen Fahrt nach Jaisalmer in Rajasthan etwa, die wir aufgrund unserer lässigen Planung nicht in einem Nachtzug, sondern in einem Nachtbus verbrachten. »Das ist ja richtig bequem«, sagte Katrin anfangs fast euphorisch, als sie feststellte, dass sich der Sitz um mehr als 20 Grad zurückkippen ließ. Erst später bemerkten wir, dass die Klimaanlage auf Schockfrostung lief und die Straße in Richtung Wüste aus ein bisschen Sand und sehr vielen Schlaglöchern bestand. Als morgens um sechs das Bordprogramm einen Bollywood-Actionfilm bescherte, taten Katrin längst die Knie weh vom verkrampften Beine-in-den-Boden-Stemmen, um nicht aus dem Sitz zu fallen.

Von Jaisalmer aus wollten wir direkt in die Wüste, denn dafür fährt man schließlich nach Jaisalmer (und natürlich, um Ledertaschen zu kaufen, aber das möchte man hinterher niemandem erzählen). Wir buchten einen zweistündigen Kamelritt mit anschließender Übernachtung unter freiem Sternenhimmel. Davon versprachen wir uns viel: Funkeln die Sterne in der Wüste nicht besonders schön?

Zunächst lud uns Rajiv, unser Guide, in seinen Jeep. Er drehte sich um, setzte ein Robinson-Club-Grinsen auf, sagte: »Let’s have fun now. Fun! Fun! Fun!« , und fuhr uns in die Wüste, zu den Kamelen und ihren Führern. Bald schaukelten wir los in Richtung Einöde. Mein Kamel hieß Babalutschki und wurde von einem neunjährigen Kameltreiber geführt. Er sprach sehr gut Englisch, aber Katrin verbat sich jede Diskussion über Kinderarbeit. Rajiv war mit dem Jeep vorgefahren und erwartete uns mit Butterkeksen und Masalatee.

Musikschlacht am Abend

Wir machten unzählige Fotos von der untergehenden Sonne, aßen frisch gebackenes Chapati-Brot mit Daal – und stellten dann fest, dass es absolut nichts mehr zu tun gab. Also schlüpften wir in unser klammes Felddoppelbett (die indische Wüste ist eher feucht) und unter eine dicke Decke – und fühlten uns ein bisschen wie damals, als Mama uns zu früh ins Bett schickte, obwohl wir noch gar nicht müde waren. Wir warteten auf den sensationellen Himmel; auf ein dunkelblaues Nichts, geschmückt mit atemberaubend glitzernden Funken; auf eine tiefe Stille, die jeden Ton verschlucken und uns das Gefühl geben würde, ganz weit weg von allem zu sein.

Rajiv allerdings hatte sein Handy dabei und besten Empfang. Unentwegt hörten wir den indischen Popsongschnipsel, mit dem sich das Telefon bemerkbar machte. »You must be the most popular guy in town« , sagte Katrin. Das gefiel ihm. Katrin schaltete irgendwann als Gegenprogramm die Sängerin Zaz ein, von der sie ein Lied auf ihrem BlackBerry hatte. Leider nur das eine. Wir gaben die Musikschlacht schnell auf. Rajivs Fanklub hatte einfach mehr Ausdauer. Und der Mond war nicht nur hell, er war wirklich grell. Verdammter Mond, die Sterne wirkten mickrig gegen ihn. Im Himmel über unseren Heimatdörfern Bad Waldsee und Wackernheim machten sie mehr her.

Als Rajivs Handy nicht mehr klingelte, schliefen wir schließlich ein. Irgendwann – so meinten wir uns beide später zu erinnern – haben wir blinzelnd im Halbschlaf einen gigantischen Sternenhimmel gesehen. Vielleicht war es auch nur ein Traum. Katrin wachte morgens wie immer als Erste auf. Da waren die Sterne schon wieder weg. Dafür standen die Kamele sehr hübsch im rosa Morgenlicht.