Eine »Allround-Stewardess« suchten sie, so stand es in der Stellenanzeige im Internet. Das hörte sich besser an als »Mädchen für alles«. Ich kannte Passagierschiffe nur aus dem Fernsehen. Das Traumschiff hatte es mir angetan, als ich fünf oder sechs war. Ich sah die Serie auf der Couch mit meinen Eltern. Meine Vorstellung von einer heilen Welt hatte ziemlich viel mit diesen weißen Luxuslinern zu tun. Ich war zu allerhand Selbstbetrug bereit.

Ich hatte die letzten Jahre in einem Fünfsternehotel gearbeitet für 900 Euro netto im Monat. Auf dem Schiff sollten es 1300 Euro sein. Meine neue Chefin hat mich im Vorstellungsgespräch keinesfalls belogen: Sie sagte mir, wann ich Pause haben würde – zweieinhalb Stunden am Nachmittag –, und den Rest konnte ich mir selber denken. Der Rest war Arbeit. Gearbeitet wurde an sieben Tagen in der Woche.

Und so kam es, dass ich zunächst für eine Saison auf der Morgentau* anheuerte, einem deutschen Flusskreuzfahrtschiff, auf dem 24 zumeist wohlhabende Gäste Platz fanden.

Als mir Helga, die Chefin, unsere Kajüte zeigte, in der ich in den kommenden acht Monaten gemeinsam mit Eva, meiner Kollegin, schlafen würde, musste ich lachen. Waren es acht Quadratmeter? Oder doch neun? In jedem Fall war es wenig Platz für zwei Frauen, die auf eine gepflegte Garderobe Wert legten – und Wert legen sollten. Ich warf einen skeptischen Blick auf das Etagenbett. Ich war noch nie gut im Reckturnen. Zwischen Bett und Tür war ein Einbauschrank, der nicht mal für eine Person gereicht hätte. Ich verstand sofort, warum Eva die Trittleiter des Etagenbetts als Kleiderstange nutzte.

Beim allerersten Einschiffen – so hieß das, wenn neue Passagiere kamen – hatte ich tatsächlich das Gefühl, mich selbst in einer Fernsehserie zu sehen: Wir standen an der Reling, winkten den Ankommenden zu und strahlten sie an. »Willkommen an Bord, Frau Bredemeyer, Herr Bredemeyer, hier geht es lang.«

Die Route führte die Morgentau kreuz und quer durch Europa, über Flüsse, Kanäle und Seen. Die Gäste blieben meist eine Woche. Eva und ich teilten uns die Arbeit in einer Früh- und einer Spätschicht. Wer Frühschicht hatte, bereitete das Frühstück vor, die andere konnte eine Stunde länger schlafen und musste dafür abends länger arbeiten.

An meinem ersten Arbeitstag stand ich um halb sechs auf und bemühte mich, Eva nicht zu wecken, indem ich irgendwo anstieß. Ich stieg in die Dusche, drehte das warme Wasser auf und schloss die Augen.

Als mich der Strahl aus dem Duschkopf traf, konnte ich einen Schrei nicht unterdrücken. Ich hörte Eva im Bett lachen. »Warmes Wasser gibt’s erst, wenn der Generator läuft!« Sie kicherte immer noch. »Der Generator?« – »Ja, die Strommaschine. Macht Joachim erst um sieben an.« Joachim war unser Kapitän.