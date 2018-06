Als die Ryanair-Maschine am Flughafen von Palma aufsetzte, brandete in sämtlichen Sitzreihen Jubel auf. S., mein Begleiter aus Teenagertagen, lachte, so wie er schon Wochen zuvor gelacht hatte, als wir diesen Flug buchten, und dann wieder, als wir das Hotel buchten, und jetzt, zur Landung, applaudierten wir sogar.

K., der ebenfalls ein alter Freund war, machte nun schon das zweite Jahr in Folge Urlaub auf Mallorca , in der Finca einer entfernt Verwandten. »Wir könnten K. für ein Wochenende auf Mallorca besuchen«, hatte ich S. vorgeschlagen, ohne diesen Vorschlag wirklich ernst zu meinen. Aber jetzt waren wir da. Für unseren dreitägigen Aufenthalt hatten wir kaum Pläne gemacht. Einmal allerdings wollten wir S’Arenal besichtigen, den in Deutschland so berühmten Ballermann-Strand.

Es war eine schwüle Nacht im August 2011, vielleicht die allerwärmste, jedenfalls sollte es in diesem Sommer nicht mehr heißer werden. Von unserem Hotel in Palma aus mussten S. und ich 40 Minuten mit einem Linienbus fahren. Erst dann leuchteten uns deutsche Schriftzüge entgegen. S. verwies auf eine Straße, an die er sich aus RTL2-Reportagen erinnerte. Als wir Kinder waren, gab es ja nahezu täglich Reportagen über Mallorca, zumindest erinnerten wir das so, und tatsächlich hatten sich einige Bilder bei uns eingebrannt, schon Jahre vor diesem Besuch. Wir kannten diesen Ort aus dem TV so gut wie sonst vielleicht nur New York City.

Grillmeister hieß es fast an jeder Ecke, Grillmeister beherrschte die Straßen von S’Arenal, dort gab es Fritten und Frikadellenbrötchen und immense Bratwurstpeitschen. Zuerst kauften wir uns Becher voller Sangria und flanierten an der Promenade entlang. Der Sandstrand, der uns hier fein und gesäubert vorkam, lag im Flutlicht gigantischer Straßenlaternen. Ein warmes, südeuropäisches Licht ging von diesen Laternen aus, eine Art gedämpftes Glühen, das hellrote Gesichter fast schon gebräunt erscheinen ließ. Hier und da waren Schilder angebracht, die durchgekreuzte Eimer und Strohhalme zeigten. Nicht weit von diesen Verbotsschildern saßen Mädchen um Eimer herum, wie zum stillen Protest, mit Strohhalmen im Mund. Es schien, als lebe der Wille zur Tradition weiter, als ließen sich die nachwachsenden Generationen ihren Spaß nicht nehmen. Wir machten Fotos mit unseren Telefonen, meist von uns selbst, wir staunten in die Kamera: »Ja, wir sind allen Ernstes hier, Freunde!« Einmal posierte ich grinsend vor einer Minigolfanlage, aus der ein riesiger Kunststoff-Saurier herausragte. Ich hatte die Figur als Brontosaurus in Erinnerung. Erst beim Wiederbetrachten des Fotos erkannte ich, dass es sich um eine fiktive Raubsaurierart handelte.

Wir trugen unsere Sangrias an diversen Tanzlokalen vorbei. Ein stämmiger Animateur rief: »Trinkt die Scheiße leer und rein da mit euch! Heut müsst ihr Frauen abschleppen, ihr Harry Potters!« So nahm man uns hier also wahr. Mein Begleiter S., der Physik studiert hatte, aber auch ein talentierter Gitarrist und Rockmusiker war, trug eine Brille und einen Seitenscheitel, dazu ein halb offenes Hemd und kurze Hosen. Lange Hosen wären ohnehin undenkbar gewesen. Ich selbst trug Badeshorts, dazu ein geringeltes Oberteil und hohe Turnschuhe, in denen es eigentlich schon viel zu heiß war. S. hatte im Gegensatz zu mir keinen Bauchansatz – er war nicht nur Veganer, sondern absolvierte auch seit vielen Jahren ein Kieser-Training. Immerhin waren wir beide größer als 1,80, keine wirklich erbärmlichen Erscheinungen also, trotzdem wirkten wir in den Augen des Animateurs wie Zauberlehrlinge. Und er hatte ja recht. Relativ normal gebaute Jungs wie uns gab es sonst gar nicht. In dieser Gegend waren die jungen Männer entweder muskulös und drahtig oder tatsächlich dick. Es gab nichts dazwischen. Es gab nur die Sportler und die Gescheiterten, also die Dicken, aber die Gescheiterten waren eindeutig in der Minderheit, und sie schienen meist auch allein unterwegs zu sein und noch angetrunkener als die anderen. Aber vielleicht wollte ich das auch nur so düster sehen, wegen meines Bauchansatzes.

Als es schon nach ein Uhr nachts war, rechneten S. und ich kaum noch mit K., der ja aus dem Landesinneren anreisen musste. Trotzdem warteten wir weiter im gedämpften Licht der Flutlichtlaternen. Die silbernen Strandbars durften um diese Uhrzeit schon keine laute Musik mehr spielen, nach und nach wurden die Freilufttheken geschlossen. Als K. dann plötzlich doch noch im schwarzen Polohemd auf uns zugelaufen kam, spürte ich eine recht simple, aber aufrichtige Form der Euphorie, die ganz eng mit der Aussicht verknüpft war, dass man nun gleich neue Drinks ordern würde. S. und ich sprangen auf, wir fielen K. in die Arme, wir waren komplett.

Gemeinsam betraten wir unser erstes Indoor-Etablissement, den proppenvollen Bierkönig , der mich an eine urige Skihütte erinnerte, nur dass die Menschen hier viel weniger anhatten und dass es keine Germknödel gab. An den Wänden hingen Breitbildfernseher, die den Bundesligafußball des Nachmittags wiederholten, immer wieder, in einer Art Endlosschleife. Wir kauften drei große Biere. Von den jungen deutschen Urlaubern, die hier teils oberkörperfrei vor Theken standen oder hüpften, sangen oder sich verbrüderten, wurden wir völlig ignoriert. Dabei waren wir ja nicht nur im selben Alter wie diese Jungs und Männer, sondern teilten sicher auch einige Vorstellungen und Ideen. Die Idee vom Sommerglück zum Beispiel, von guter Laune in heißen Nächten, von soliden Rauschzuständen, von Euphorie und echter Freundschaft. Im Grunde trennten uns vielleicht nur einige Redensarten und der Musikgeschmack. Die jungen Frauen, von denen es hier nicht so viele gab und die sich, von den Jungs noch etwas separiert, in kleinen Gruppen aufhielten, ignorierten uns ebenfalls, und das war eigentlich noch ärgerlicher.