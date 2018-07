Jene Stadt, die als erste versuchte, der Schrecken einer Heuschrecke zu sein, heißt Dresden. Und man ist zunächst geneigt, zu glauben, dass ihr das sogar gelungen ist.

Riesig war offenbar die Angst in Mülheim, einem Firmensitz der Heuschrecke. Und sehr groß die Erleichterung, eine Niederlage abgewendet zu haben. Anders sind sie nicht zu erklären, die Pressemitteilungen im Stile von Stoßgebeten. "Diese Einigung soll vor allem den Menschen in Dresden zugute kommen", heißt es darin. Und: "Die Gagfah wird alles dafür tun, Konflikte zukünftig zu vermeiden."

Die Sätze sollen von William Joseph Brennan stammen, dem Chef des Wohnungsbaukonzerns Gagfah, Tochter des US-Finanzinvestors Fortress. Dessen Spezialität: Private Equity. Damit ist er, frei nach Franz Müntefering, eben eine Heuschrecke. Die Gagfah, Besitzerin von 160.000 Wohnungen bundesweit, hatte zuletzt ein ernstes Problem. Die Stadt Dresden hat sie im März 2011 auf die Zahlung von 1,084 Milliarden Euro Vertragsstrafe verklagt. So etwas gab es noch nie. Eine Kommune hat eine Heuschrecke erschreckt.

Nun soll der einzigartige Rechtsstreit um Vertragsverletzungen nach dem Kauf von 48.000 städtischen Wohnungen durch den Konzern im Jahr 2006 mit einem Vergleich enden. Dieser zwänge die Gagfah zu weiteren Zugeständnissen an die Mieter ihrer Dresdner Wohnungen oder Käufer ihrer Immobilien – und zu Zahlungen an die Stadt. Statt 1,084 Milliarden Euro müssten die drei Dresdner Gagfah-Töchter Woba aber nur 36 Millionen Euro zahlen – das sind drei Prozent der Streitsumme, und die werden gestreckt über zehn Jahre. Der Stadtrat muss dem Deal am 15. März noch zustimmen, was nicht als sicher gilt, aber auch nicht als unwahrscheinlich. Damit würde nach fast drei Jahren ein weitgehend geheim ausgetragener Kampf so merkwürdig enden, wie er begann. Er zeigt, was passieren kann, wenn eine Stadt ihr Tafelsilber an eine Heuschrecke verkauft – und dieses Tafelsilber fast alle bezahlbaren Wohnungen der Stadt sind. Zu vertrauen, so mussten die Dresdner lernen, ist falsch; und Kontrolle teuer.

Zunächst sah die Sache großartig aus: Dresden wurde mit dem Verkauf seiner Wohnungen auf einen Schlag schuldenfrei. Dafür stand vor allem Hartmut Vorjohann (CDU), der ehrgeizige Finanzbürgermeister. Entgegen allen Zweifeln und Kritik von Mieterschutzvereinen, Experten für Wohnungswirtschaft und aus dem politischen Lager links der CDU hatte Dresden auf Vorjohanns Betreiben vor sechs Jahren die städtischen Wohnungsbaugesellschaften (Woba) Nordwest und Südost veräußert – jede fünfte Mietwohnung der Landeshauptstadt. Viel Platte, aber auch manches Glanzstück in Citylage war darunter. Der Bestand galt als größtenteils saniert und brachte 1,7 Milliarden Euro.

Um die Mieterrechte zu wahren, wurde vor dem Verkauf immerhin eine "Sozialcharta" mit der Gagfah ausgehandelt, als Vertragsbestandteil, gültig für zunächst zehn Jahre. Stefan Kofner, Professor für Immobilien- und Bauwirtschaft an der Hochschule Zittau/Görlitz, zweifelt allerdings am Gehalt der Festlegung: "Viele Kennziffern zum Schutz vor Mieterhöhungen darin sind so weit gefasst, dass sie gar nichts bringen. Einige Klauseln bleiben sogar hinter geltendem Recht zurück."

Um die Einhaltung der Charta zu überprüfen, setzte der Stadtrat einen "Beirat Wohnen" ein. Die Stadtverwaltung sollte dort regelmäßig berichten und mit ausgewählten Parlamentariern beraten, ob alles mit rechten Dingen zugehe. Dieser Beirat, zeigt sich im Nachhinein, wurde schlecht oder gar nicht über rechtswidrige Vorkommnisse informiert und blieb völlig machtlos. Den Insidern um Hartmut Vorjohann indes offenbarte sich schnell, dass die Gagfah nicht umsonst bundesweit bei vielen Mietern keinen besonders guten Ruf genießt. Der Konzern, der sich mit Schimmelwohnungen, Geiz bei der Instandhaltung und ausgeprägtem Desinteresse an den Nöten seiner Mieter von Essen bis Hamburg einen Namen gemacht hat, versuchte schon bald, aus seinem neuen und größten Einzelbestand in Dresden herauszuholen, was geht.