Tagträume habe ich häufig, viele davon sind wahr geworden. Als ich in Málaga aufwuchs, träumte ich davon, in Madrid als Theaterschauspieler zu arbeiten. Später war mein Traum, es in Hollywood ganz nach oben zu schaffen, eine Frau wie Melanie zu finden, eine Tochter zu haben. All das ist in Erfüllung gegangen. Wenn meine Träume sehr intensiv sind, tief empfunden und beständig, also mehr als flüchtige Launen, dann werden sie Teil meines Lebens.

Antonio Banderas 51, wurde in den Achtzigern als Schauspieler bekannt durch Filme des Regisseurs Pedro Almodóvar, heute ist er einer der großen Hollywoodstars. Er lebt mit seiner Frau Melanie Griffith und der gemeinsamen Tochter in den USA. In deutschen Kinos ist er von dieser Woche an im Actionthriller Haywire zu sehen.

Doch einer meiner Träume wird unerfüllt bleiben: Ich träume manchmal davon, für einige Wochen eine Frau zu sein. Eine ganz normale Frau, die sich um ihr Kind kümmert, einkauft, Sex hat, was auch immer. Ich bin darauf sehr neugierig, ich möchte das, was ich liebe und bewundere, nicht nur von außen betrachten, sondern es von innen heraus erleben, um es besser zu verstehen. Wie fühlt es sich an, als schöne Frau durch die Stadt zu gehen, die Reaktionen und Blicke der Männer zu spüren? Wie ist es, Brüste zu haben? Einen Minirock zu tragen? Ich glaube, ich würde mich in einem Minirock sehr nackt fühlen.

Seit einigen Jahren ist es mein großer Traum, dass die Wähler die Macht zurückerlangen, dass Europa und die USA tatsächlich von den Menschen regiert werden, die wir gewählt haben, und nicht von anonymen Mächten wie den Finanzmärkten, Lobbyisten und Rating-Agenturen. Ich möchte wieder daran glauben können, dass Politiker ihren Überzeugungen und Wahlaussagen folgen. Das geschieht leider kaum noch. Barack Obama zum Beispiel ist als Präsident immer wieder an diesen Mächten gescheitert. Märkte und Konzerne bestimmen, wie wir leben. Das macht mich wütend, wie viele andere auch, die auf die Straße gehen und für einen Wandel kämpfen.

Ich habe voriges Jahr in Tunesien gedreht, zur Zeit der Revolution dort. Vorher war das Land erstarrt, seit Generationen von einer Familie beherrscht. Aber ein Schlüsselereignis, die Selbstverbrennung eines jungen Mannes, hat die Menschen aufgeweckt und auf die Straße getrieben. Dieser kleine Auslöser verändert die arabische Welt. Irgendwann ist eine Grenze überschritten, die Menschen beginnen aufzubegehren. Ich denke, das wird in absehbarer Zeit an vielen Orten geschehen. Die Menschen erwachen aus ihrer Starre und erobern sich die Straßen zurück. Ich glaube, wir erleben gerade das Ende einer Ära. Vielleicht haben die Maya recht, und 2012 ist das Jahr, in dem die Welt, wie wir sie kennen, endet. Ich wünsche mir, dass dieses Ende nicht gewaltsam sein wird. Revolutionen haben es leider so an sich, dass sie Bestehendes nicht zum Guten verändern – sie schlagen es in Stücke. Die Medizin ist dann manchmal schlimmer als die Krankheit.

Ich träume von einer friedlichen Revolution, einer Art Evolution. Wir haben als demokratische Gesellschaften viel erreicht, funktionstüchtige Strukturen geschaffen. Es muss uns nur noch gelingen, damit besser umzugehen und denen auf die Finger zu hauen, die immer wieder alles korrumpieren und zu ihrem Vorteil ausnutzen. Das wäre ein Traum!

