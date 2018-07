In Block B hat sich eine Rentnerin die Wangen schwarz-rot-gold geschminkt, über ihr wogen deutsche Fahnen. Tröten hupen, Ratschen knattern, aus den Lautsprechern dröhnt Viva Colonia . Da erscheint mitten im Geschunkel auf der proppenvollen Tribüne eine Traueranzeige. Sie ist so groß wie ein Bettlaken, zwei Fans halten sie in den strahlend blauen Himmel von Ruhpolding: »Lena, du wirst uns sehr fehlen.«

Lena, Magdalena Neuner , macht einen vitalen Eindruck. Sie hat die Ärmel hochgekrempelt, stemmt den linken Ellbogen energisch in die Hüfte und zielt. Auf der Tribüne wird es still. Als die erste Scheibe fällt, schreien 26.000 Zuschauer »hey«. Vom Berg hinter dem Schießstand kommt das Echo zurück: dreimal »hey«, zweimal »oooh«.

Offiziell findet in Bayern gerade die Biathlon -WM statt. Tatsächlich sind es die Magdalena-Neuner-Festspiele. Die Winterkönigin hat angekündigt, in Ruhpolding sechs Medaillen gewinnen zu wollen. Im Frühjahr werde sie dann abtreten . Die Königin ist erst 25 Jahre alt, aber sie sehnt sich nach einem normalen Leben .

Man könnte jetzt fragen, warum das Volk ausgerechnet eine Biathletin verehrt? Wo kein normaler Mensch eine Waffe schultert, wenn er zum Langlaufen geht. In der Bronzezeit sind Jäger so durch die Wälder Skandinaviens gepirscht. Auch Soldaten sehen in der Kombination aus Ski und Gewehr einen gewissen Sinn. Aber warum fasziniert dieser merkwürdige Sport die Massen?

Das erste Rennen von Ruhpolding gibt eine Antwort. In der gemischten Staffel treten für jedes Land zwei Frauen und zwei Männer an. Magdalena Neuner läuft die zweite Runde. Sie übernimmt als Sechste. Im Stehendschießen muss sie zweimal nachladen. Trotzdem holt sie mächtig auf und schickt Andreas Birnbacher als Drittplatzierten ins Rennen. Der trifft alle zehn Scheiben, läuft schnell und übergibt mit einem Vorsprung von 58 Sekunden an den Schlussläufer Arnd Peiffer . Die Goldmedaille scheint zum Greifen nahe. Das Stadion von Ruhpolding liegt wie ein Amphitheater in den Bergen, und jetzt zeigt dieser Sport Züge eines antiken Bühnenstücks: Als ob ein rachsüchtiger Gott den Helden aus heiterem Himmel strafen wollte, trifft Peiffer beim letzten Schießen nur zwei Scheiben. Zweimal muss er nachladen, einmal muss er durch die Strafrunde. Norwegen und Slowenien ziehen an Deutschland vorbei, aus dem sicher geglaubten Sieg wird ein dritter Platz.

Am nächsten Tag erklärt Bild den Sportler Arnd Peiffer zum Deppen: »Panne-Mann verballert Lenas erstes Gold«.

Solche Dramatik hat Biathlon zur perfekten Sportart fürs Fernsehen gemacht. Innerhalb von Sekunden kann sich alles ändern. Und das Ergebnis sieht jeder Sesselsportler mit bloßem Auge: Ein Treffer macht die schwarze Scheibe weiß.

Das ZDF zeigt nicht nur die gemischte Staffel von Ruhpolding, es überträgt auch das Anschießen. Vor dem Rennen geben Neuner und die anderen ein paar Probeschüsse ab und schrauben ein bisschen an ihren Gewehren herum. Es ist ein Nachmittag unter der Woche, aber zwei Millionen Deutsche wollen das sehen. Das Fernsehen gibt sich alle Mühe, perfekte Bilder zu liefern. Über dem Schießstand schwebt eine Kabelkamera wie eine dunkle Drohne. An den steilen Anstiegen fährt eine Kamera auf Schienen mit. Wie ein U-Boot im Schnee schnurrt sie beim Zielsprint nebenher. Zwischendurch zeigen normale Kameras das Alpenpanorama.