Von Kirill Petrenko hört man so verdächtig wenig. Rückenprobleme sollen den stillen Pultstar aus Sibirien plagen, aber das ist leider nichts Neues. Details in der Sängerbesetzung des Bayreuther Jubiläums- Rings 2013 (für den er vor drei Jahren engagiert wurde) schmecken ihm nicht, das hat sich ebenfalls herumgesprochen. Außerdem hadert auch er offenbar mit jenem Bäumchen-wechsel-dich-Spiel im Orchestergraben, das Dirigentenkollegen wie Thomas Hengelbrock als beispiellosen Qualitätskehraus anprangern. Wer es von Probe zu Probe mit anderen Musikern zu tun kriegt, hat definitiv mehr Mühe, seine künstlerischen Ideen umzusetzen, als derjenige, der mit einem festen Team arbeiten darf. Im Stadt- und Staatstheater sind solche Praktiken an der Tagesordnung, Arbeitszeiten und Dienstplänen sei Dank, im internationalen Geschäft sowieso. In Bayreuth aber, im heiligen Festspielbezirk, galt’s bisher doch der Kunst und dem Wohl der Musik, mit gutem Grund, welch ein Luxus! Ändert sich das jetzt etwa?

Petrenko jedenfalls hat seinen Vertrag bis heute nicht unterschrieben. Ein Ausdruck gehobenen Vertrauens ist das nicht, in zweieinhalb Monaten bereits beginnen die Vorproben zum neuen Ring . Fast sieht es danach aus, als müsste die Festspielleitung ihm eine Frist setzen: ein Prozedere, das vor drei, vier Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Haben die Debütanten draußen in der Musikwelt keine Lust mehr auf Bayreuth oder keinen Mut? Sind die Arbeitsbedingungen so mies? Wollen die »Ratten« das »sinkende Schiff« erst gar nicht betreten?

Auch Thomas Hengelbrock, dem Dirigenten des umstrittenen Tannhäusers von 2011 , wurde Anfang März eine Frist gesetzt, auch er hatte seine Unterschrift für 2012 an die Fluktuationsfrage im Orchester geknüpft – und unterzeichnete letztlich nicht, legte sein Mandat nieder nach nur einem Sommer. »Wir hegen keinen Groll und sind auch nicht sauer«, ließ sich Hengelbrocks Manager Rolf Ehlers in der Presse zitieren. Das klang, als sei sein Schützling glücklich dem Fegefeuer entronnen.

Für Hengelbrock springt nun Christian Thielemann ein, der ohnehin vor Ort ist, weil er die diesjährige Neuinszenierung des Fliegenden Holländers leitet. An sich ist das kein ungebührlicher Vorgang. Im Gegenteil, Bayreuth hat schon ganz andere Skandale gesehen und überlebt. Exzentriker, die vor Wut über den Schlendrian ihre Taktstöcke zertrampeln (Toscanini 1930), Musiker, die offen gegen den Dirigenten meutern (im Falle von Pierre Boulez 1976), Maestri, die spektakulär das Handtuch werfen ( Georg Solti nach seinem Ring 1983). An die Personalie Hengelbrock aber scheint sich mehr zu knüpfen. Der Norddeutsche mag mit seinem Tannhäuser nicht durchschlagend erfolgreich gewesen sein: Interessant war es allemal, was er versucht hat, nämlich Wagner weniger von Bayreuth her zu begreifen als von seinen Wurzeln her, mit Mendelssohn, Weber und Bellini im Ohr.

Damit ist nun also wieder Schluss, und das ist dreifach schade. Weil Hengelbrock sich der Verantwortung entzieht, für seine Lesart wirklich einzustehen; weil es so wirkt, als sei im Festspielhaus nur der vollsaftige, »späte« Wagner-Sound gewollt; und weil Christian Thielemann aus Hunnentreue zum Hügel in die Rolle einer Allzweckwaffe gedrängt wird, die ihm auf Dauer nicht behagen kann. 2000 hat Thielemann mit den Meistersingern in Bayreuth debütiert, 2001 folgte Parsifal, 2002 der Tannhäuser, 2006 sein hoch gelobter Ring, dieses Jahr ein neuer Holländer und außerplanmäßig noch einmal Tannhäuser, 2015 dann Tristan und Isolde (in Katharina Wagners Regie) – der Berliner ist jetzt schon Mr. Bayreuth wie wenige Dirigenten vor ihm.

Sagt Kirill Petrenko den neuen Ring jetzt ab, dürfte es gerade noch gelingen, einen verträglichen Ersatz zu finden. Packt ihn erst im Ring-Sommer 2013 die Angst vor der eigenen Courage oder der Härte des Geschäfts, ist Thielemann erneut dran. Recht zu wünschen ist das niemandem.