Ist er oder ist er nicht? Wie fast jeden gutaussehenden öffentlichen Mann begleitet den amerikanischen Schauspieler George Clooney seit Jahren das Gerücht, er sei schwul. Clooney selbst hat dazu nicht viel beigetragen, im Gegenteil, er war fast vier Jahre verheiratet und zeigt sich vor Kameras regelmäßig an der Seite von langbeinigen schönen Frauen. Vermutlich entspringt das Gerücht einfach der Erfahrung, dass alles im Leben einen Haken hat und dass einer, der so schön und so erfolgreich ist, nicht auch noch klug oder eben hetero sein kann. (Womit wir natürlich nicht sagen wollen, dass Homosexualität ein Makel ist. Aber ein Problem ist sie, jedenfalls für die zahlreichen weiblichen Fans, die bei Filmen mit George Clooney ins Träumen geraten.)

Die leidvolle Erfahrung, dass man die Sache mit Dementis nur noch schlimmer macht, haben zuletzt Clooneys Kollegen Ernie und Bert gemacht. Als eine Schwulenorganisation im vergangenen Jahr mehrere Tausend Unterschriften für die Kampagne »Let Ernie and Bert Get Married on Sesame Street« sammelten, war das den beiden Veteranen des Showbiz gar nicht recht. Über einen Sprecher sahen sie sich zu einer Klarstellung genötigt: Ja, Ernie und Bert schliefen zwar seit Jahren in einem Bett, aber sie seien weder homo- noch heterosexuell, sondern wirklich einfach nur Freunde. Seither gelten die beiden nicht nur als schwul, sondern auch als Klemmies.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Clooney, der nicht mit einem Mann, sondern einem Hausschwein zusammenlebt, ist nun zusammen mit seinem Freund Brad Pitt in L.A. in einem Theaterstück aufgetreten , das sich für die in Kalifornien zwischenzeitlich erlaubte, nun aber wieder verbotene Schwulenehe einsetzt. Pitt spielt einen strengen schwulenfeindlichen Richter, Clooney einen Anwalt, der in einer fiktiven Gerichtsverhandlung dagegenhält. Viele sahen dieses Bekenntnis zur Schwulenehe als ultimativen Beweis dafür, dass Clooney hetero sei und deshalb so entspannt, dass er sich auch für die Schwulenehe einsetzen kann (andere erkannten ein Insider-Outing).

Clooney selbst erklärte kurz drauf in einem Zeitungsinterview, dass ihm die Gerüchte »am Arsch« vorbeigingen, weshalb er sich auch weigern würde zu sagen, dass er nicht homosexuell sei. Was kann man nun aus alldem lernen? George Clooney hat mehr im Kopf als Ernie und Bert zusammen. Was er in der Hose hat, ist nicht so wichtig. Ein Star braucht schließlich vor allem eins: Geheimnisse.