DIE ZEIT: General Abizaid, wenn Sie heute noch Oberkommandierender der US-Truppen im Mittleren Osten wären, wie würden Sie den amerikanischen Präsidenten politisch beraten?

John Philip Abizaid: Ich würde ihm sagen, dass ich die Region noch nie so aufgewühlt, so unsicher und gewaltgeneigt gesehen habe wie im Moment. Es gibt nicht nur die hoffnungsvollen Entwicklungen des Arabischen Frühlings, sondern auch besorgniserregende. Ich würde ihm sagen, dass wir die Verlegung von mehr Truppen in den Pazifik deshalb nicht überstürzen sollten. Die Chinesen sind für uns kein Problem. Im Mittleren Osten hingegen haben wir jede Menge Probleme. Wenn wir unsere Truppen zu schnell herausziehen, werden andere Mächte diese Lücke füllen.

ZEIT: Sie meinen Al-Kaida, Hisbollah und andere Extremisten?

Abizaid: Wir sollten uns nicht täuschen: Natürlich war es wichtig, Osama bin Laden zu finden und zu töten. Aber das heißt nicht, dass Al-Kaida aufgelöst ist. Sie organisiert sich gerade neu, in Syrien , im Jemen , am Horn von Afrika . Und es gibt viele radikale Gruppen, die die Ideologie von Al-Kaida teilen. Die Bedrohung ist alles andere als verschwunden.

ZEIT: Aber die große Mehrheit der Menschen in der Region hat gerade gezeigt, dass sie etwas anderes will: Freiheit statt Fundamentalismus.

Abizaid: Ja, aber was passiert, wenn die Menschen enttäuscht werden von den neuen Parteien, die sie in die Regierungen gewählt haben? Vielleicht wenden sie sich dann anderen Strömungen zu. Wenn zum Beispiel in Ägypten die gewählte Regierung versagt, ist es gut möglich, dass die Salafisten mehr Auftrieb bekommen. Über den Enthusiasmus der Menschen, Diktatoren zu stürzen, muss man sich freuen. Aber ich würde diese Bewegungen nicht per se als demokratisch beschreiben.

ZEIT: In Syrien werden die radikalmuslimischen Kräfte stärker: Sie greifen ein, weil der Westen es nicht tut. Wozu sollte Amerika seine Truppen in der Region jetzt nutzen?

John Abizaid Der Sohn einer amerikanisch-libanesischen Familie absolvierte die Militärakademie in Westpoint und studierte Orientalistik in Jordanien, bevor er seine Laufbahn als Fallschirmjäger begann. Nach Einsätzen im Golfkrieg, in Bosnien und im Kosovo wurde er 2003 stellvertretender Kommandeur der US-Truppen im Irak. Später übernahm der Vier-Sterne-General das »Zentralkommando« für die Krisenregion. Seit seiner Pensionierung lehrt der bis dato ranghöchste US-Soldat arabischer Abstammung unter anderem an der Universität Stanford.

Abizaid: Wir haben erhebliche Luft- und Seestreitkräfte in der Region. Das ist gut, denn sie haben einen abschreckenden Effekt. Sie könnten eingesetzt werden, um internationale Resolutionen oder unilaterale Operationen zu unterstützen. Diese Kräfte zu plötzlich abzuziehen könnte ernste Probleme aufwerfen, falls wir sie schnell brauchen. Die Lage in Syrien ist ja unklar: Wir malen das Bild einer brutalen Diktatur, die ihre Bürger abschlachtet – und das ist sicher weitgehend richtig. Aber es gibt eben auch eine religiöse Konfliktlinie. Alawiten gegen Sunniten, Sunniten gegen Schiiten, Christen in der Mitte... Es stehen nicht 99 Prozent gegen 1 Prozent. Die Lage ähnelt eher einem Bürgerkrieg.

ZEIT: In Syrien geschehen gerade unfassbare Verbrechen , Menschen werden in Krankenhäusern erschossen, in Folterkeller verschleppt, Kinder getötet. Wie lange sollen wir noch zusehen?

Abizaid: Die schwierige Frage ist: Wem würden wir helfen, wenn wir intervenieren? Selbst wenn wir herausbekämen, wem unter den Aufständischen an einem demokratischen Syrien gelegen ist, würde ich zur Vorsicht raten. Vergessen wir nicht, was im Irak passiert ist. Ich habe mein halbes Leben im Mittleren Osten zugebracht, ich habe Furchtbareres gesehen, als es Fernsehbilder je zeigen könnten, ich weiß, wie schlimm es zugehen kann. Aber ich weiß auch, wie schlimm es werden kann, wenn wir die falschen Schritte tun. Manchmal muss man sich an den Eid der Ärzte halten: Füge vor allem keinen Schaden zu. Ich kenne Syrien gut, und ich sage Ihnen: Militärisch würde es hart werden, dort zu operieren. Fragen Sie mal die Israelis. Ich sage nicht, dass wir auf keinen Fall intervenieren sollten. Aber wir müssen genau wissen, was wir erreichen wollen.

ZEIT: Im Moment fordert der Syrische Nationalrat Sicherheitszonen , damit das Morden aufhört. Was halten Sie davon?

Abizaid: Das kommt darauf an, wer sie einrichten soll. Was haben wir davon, wenn wir Sicherheitszonen deklarieren, und diese Sicherheitszonen verwandeln sich in Srebrenicas? Dann haben wir alle versagt. Und wir, heißt das notwendigerweise die Vereinigten Staaten oder eine westliche Allianz? Kann das nicht auch die Türkei sein, ein Nachbar mit starkem Militär? Oder Saudi-Arabien , Jordanien , die arabischen Nachbarländer? Ich halte es für richtig, das Morden zu stoppen. Aber ich denke auch, dass Syriens Nachbarn ein größeres Interesse daran haben als Amerikaner oder Europäer.

ZEIT: Würden die USA eine regional geführte Militärintervention unterstützen?

Abizaid: Wir könnten sie unterstützen durch Aufklärung oder Logistik. Es passiert allerdings zu oft, dass Betroffene nach Washington schauen und fragen: Was werdet ihr tun? Ab und zu sollten wir auch umgekehrt fragen: Was habt ihr vor zu tun? Ich würde Amerikas Streitmacht nie einem guten Zweck verweigern. Alle Optionen müssen auf dem Tisch bleiben. Aber alle Optionen bedeuten nicht nur amerikanische Optionen.