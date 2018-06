Achtung: Dies ist eine Geschichte mit zwei Geschwindigkeiten. Für zwei verschiedene Öffentlichkeiten. Die eine ist jung, hat Freunde auf Facebook , kennt Vimeo, mag Justin Bieber und kann twittern. Die andere ist über 40, trifft Freunde in der Kneipe, guckt Tagesthemen, besitzt CDs und schreibt E-Mails lieber in vollständigen Sätzen. Die erste besteht aus mehreren Millionen Schülern, Studenten und Aktivisten vor allem in Amerika und Europa und befindet sich seit gut einer Woche in einem virtuellen Feldzug gegen einen afrikanischen Kriegsverbrecher. Die andere horcht staunend auf und fragt sich: Was ist da los im Netz?

5. März 2012: Unter dem Titel Kony 2012 stellt die amerikanische NGO Invisible Children (IC) ein Video ins Internet , 30 Minuten lang, für ein Internetvideo ein Epos. Darin erzählt der Regisseur und IC-Mitbegründer Jason Russell seinem kleinen Sohn von einem »sehr bösen« Mann aus Uganda namens Joseph Kony, der eine Armee von Kindersoldaten habe und sie zu schlimmen Taten zwinge. »We have to stop him«, sagt der Junge mit entzückender Kleinkindstimme. Eingeblendet werden Aufnahmen von ugandischen Kindern, die sich zu Tausenden vor Kony verstecken, Bilder von Russell in Afrika und bei Anti-Kony-Veranstaltungen in den USA , Interview-Clips mit amerikanischen Senatoren und George Clooney, Poster, die Kony in einer Reihe mit Osama bin Laden und Adolf Hitler zeigen. Der Film mündet in den Appell, Kony noch im Jahr 2012 zu fangen und den Krieg zu stoppen. Wie? Durch Verbreitung des Films, den Kauf von Kony-T-Shirts, und Kony-Armbändern sowie durch Kony-Poster im ganzen Land, »um ihn berühmt zu machen«. So wollen die Filmemacher Amerikas Politiker zwingen, dort zu intervenieren, wo sonst niemand hinsieht.

Das Video bricht alle Rekorde. Innerhalb der ersten Woche wurde es etwa 100 Millionen mal angeklickt – vor allem, weil Stars wie Rihanna, Angelina Jolie oder Justin Bieber Kurznachrichten mit dem Stichwort #stopkony an ihre Millionen Fans auf Twitter sendeten. Die leiteten die Nachricht weiter, andere Prominente und Politiker wurden aufmerksam. Die Utopie der Netzaktivisten schien wahr zu werden: Das Internet kann die Welt besser und gerechter machen, die Macht des Einzelnen, des Users, bringt ans Licht, was Politik und Massenmedien verschweigen und versäumen. Wer klickt, macht mit. Wer verlinkt, der handelt. Wer twittert, hilft, Verbrecher zu stoppen. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland konfrontieren dieser Tage Tausende Schüler ihre Eltern und Lehrer mit Kony 2012. »Habt ihr das gesehen? Warum weiß das keiner? Das ist fürchterlich! Man muss doch was tun!«

Informationen erweitern das Wissen, Emotionen führen zum Handeln. So lautet ein Grundsatz der politischen und sozialen Kampagnenarbeit. Vereinfachungen und Rührseligkeit gehören dazu.

Aber wie viel Rührseligkeit und wie viel Verzerrung verträgt die Realität ?

Juni 2006, sudanesisch-kongolesisches Grenzgebiet: In einem provisorischen Camp mitten im Busch empfängt Joseph Kony eine Delegation von internationalen Vermittlern, die ihn zu einem Friedensabkommen überreden wollen. Kämpfer seiner Lord’s Resistance Army (LRA), viele von ihnen offensichtlich Teenager, bewachen das Treffen. Die Delegation wird begleitet von Journalisten, unter ihnen die deutsche Autorin Mareike Schomerus, die darüber in der ZEIT berichtet. Sie konfrontiert Kony mit den Anschuldigungen gegen ihn: Massaker, massenhafte Zwangsrekrutierung von Kindern, sexuelle Versklavung von Mädchen, Verstümmelung von Zivilisten. Der LRA-Führer streitet alles ab. »Ich bin ein Freiheitskämpfer für mein Volk, die Acholi«, sagt er.

Das ist er zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr – wenn er es denn je war. Vom christlich-religiös verbrämten Kämpfer für die Rechte seiner unterdrückten Volksgruppe Ende der achtziger Jahre mutierte Kony schnell zu deren Geißel. Die Acholi wurden in den neunziger Jahren zerrieben zwischen der ugandischen Armee, die sie in menschenunwürdige und für viele tödliche Internierungslager pferchte, und ihren vermeintlichen »Befreiern« von der LRA, die über die Jahrzehnte Tausende von Kindern entführte und sie zu Kämpfern ausbildete. Sie begingen Gräueltaten an der Zivilbevölkerung, manchmal an ihren eigenen Familien. All dies ist seit fast 20 Jahren bekannt durch Menschenrechtsberichte, UN-Reports, Reportagen, Dokumentarfilme und nicht zuletzt durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der 2005 Haftbefehl gegen Kony erlassen hat. Bekannt ist auch, dass Kony längst aus Uganda vertrieben wurde, seit ihn sein wichtigster Unterstützer, das sudanesische Regime in Khartum, hat fallen lassen; dass seine Armee inzwischen auf wenige Hundert Kämpfer geschrumpft ist, die im unwegsamen Dreiländereck zwischen Kongo , Südsudan und Zentralafrikanischer Republik gelegentlich Dörfer überfallen.