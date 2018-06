Isländisch Moos, Cetraria islandica ach, ist ein Lebewesen voller Geheimnisse. Der große Naturforscher Linné hat sich herablassend darüber geäußert. Erst sein Schüler Erik Acharius, der als Begründer der Flechtenkunde gilt, hat diese Art genau beschrieben und sich damit eine kleine Unsterblichkeit in Gestalt der drei Buchstaben Ach gesichert, die man in allen Handbüchern findet.

Trotz seiner dramatisch klingenden Volksnamen – Blutlungen-, Fieber-, Hungermoos – tritt diese Spezies diskret und unauffällig auf. Sie trägt keine auftrumpfenden bunten Blätter oder Beeren zur Schau. Dafür ist sie aber genügsam, geduldig und unbeirrbar, kommt mit wenig Feuchtigkeit aus und überlebt auch auf kargen Böden. Auch bei kurzem Tageslicht und niedrigen Temperaturen ist sie zur Fotosynthese imstande. Das liegt daran, dass sie in Wirklichkeit kein Moos, sondern eine Flechte ist. Diese Lebewesen lassen sich Zeit. Man sagt ihnen nach, dass manche von ihnen Jahre brauchen, um einen Zentimeter zu wachsen. Mit ihrer Lebenserwartung ist nicht zu spaßen. Manche werden ein Jahrtausend alt. Hat man es überhaupt mit Pflanzen zu tun? Nein. Die Flechten, von denen es wenigstens 25.000 Arten geben soll, sind halb Pilz, halb Alge. Sie sträuben sich mit Erfolg dagegen, klassifiziert zu werden.

Wer sich vom Isländischen Moos ein Bild machen will, der hat es nicht leicht. Nicht nur, dass kein Blatt dem andern gleicht; das ist bei dem Ahorn vor dem Haus nicht anders, wenn man nur genau genug hinschaut. Nur dass hier ein unfassbarer Formenreichtum herrscht, an dem jede Beschreibung scheitert. Ja, man kann sich helfen, indem man sagt, dass die Blätter geweihartig verzweigt sind, dass sie an wild gewordene Salatköpfe erinnern oder dass sie Röhren, Höhlen, Zacken, Schläuche oder warzenartige Köpfe ausbilden, in denen der Fruchtkörper sitzt. Aber das genügt nicht, und auch die Fotografie kann weder die ihre Struktur noch ihre gedämpfte Farbigkeit fassen, die es mit vielfältigen Nuancen von Schilfgrün und gelb- oder braunstichigen Weißtönen hält, aber auch Grau- und Violetttöne nicht verschmäht. Ich dachte immer, man müsse sich, um sich dieser Skala zu vergewissern, an die wissenschaftlichen Tafelwerke des 19. Jahrhunderts halten. Die fantastisch exakten Chromolithografien jener Zeit haben zwischen Minimalismus und Reichtum eine traumhafte Balance erreicht; nicht weniger als zehn Platten waren für ihren Druck erforderlich, und meistens verlieh ihnen eine ungenannte Hand dazu noch ein individuelles, pinselfeines Kolorit. Man glaubt auf solchen Blättern die eigentümlich fleischige, elastische Konsistenz zu tasten. Ich bilde mir ein, ich könnte, wenn ich sie betrachte, sogar den leicht bitteren Geschmack spüren, der sich entfaltet, wenn man auf Isländisch Moos beißt. Früher hat man es bei Husten, gegen Brechreiz, Schwindsucht und Skorbut zu Hilfe genommen, und in Hungerzeiten hat man Brot, Suppe oder Pudding daraus gemacht.

Ulrich Moritz 63, ging in Stuttgart zur Schule und zog 1974 nach Berlin, wo er studierte. Der Kulturwissenschaftler ist zurzeit Mitarbeiter des Museums für Naturkunde. Das Zeichnen betrachtet er als Nebenberuf. Er lebt in Berlin und Angermünde. Seine Internetadresse lautet www.ulrichmoritz.de

Aber wem sage ich das alles! Jedenfalls nicht Ulrich Moritz, der mehr darüber weiß als ich, obwohl er sich das nicht anmerken lässt. Erst ganz nebenbei stellt sich heraus, dass er nicht nur in der Naturgeschichte über erschreckend weitläufige Kenntnisse verfügt. Erworben hat er sie auf keiner Universität und erst recht nicht auf einer Kunstakademie, sondern sozusagen unter der Hand. Die Unauffälligkeit ist sein Luxus. Seine Freunde tun sich schwer damit, zu entscheiden, welchen Anteil Demut und Souveränität an dieser Haltung haben. Wie die Flechte ist dieser Künstler besser als andere Lebensformen an niedrige Betriebstemperaturen adaptiert.

Überflüssig zu sagen, dass er auf dem Kunstmarkt nicht existiert. Galeristen meidet er, was in den Kreisen dieser Branche als unverzeihlicher Affront gilt. Dazu kommen die unsinnig niedrigen Preise, die er, ungeachtet der Proteste seiner Freunde und Sammler, für seine Arbeiten verlangt. Mit einem einzigen seiner Blätter bringt er oft mehrere Wochen zu, und was seinen Ansprüchen nicht genügt, zeigt er niemals vor. In der halluzinatorischen Präzision seiner Bilder steckt ein surrealistischer Rest, der über die empirische Aufmerksamkeit hinausgeht, gleichgültig, ob es sich um Gesteine, Pflanzen oder Muscheln handelt. Sogar Landschaften findet man auf den kleinen Formaten, die er bevorzugt. Nur von den Menschen fehlt auf diesen Bildern jede Spur.

Hans Magnus Enzensberger 82, ist seit dem Erscheinen seiner ersten Gedichtbände in den frühen sechziger Jahren einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller. Er gründete die Zeitschriften Kursbuch und Transatlantik und gab die Andere Bibliothek heraus

Ob man Moritz einen Maler im landläufigen Sinn nennen kann, weiß ich nicht. Mit Öl, Acryl, Tempera, Pastell und Wasserfarbe hat er jedenfalls nichts im Sinn. Seine technische Virtuosität beruht auf dem unauffälligsten aller Malmittel: dem Buntstift. Mit den besten Crayons, deren Minen aus Pigment, Bienen- oder Carnaubawachs, Talkum und Kaolin bestehen, erzielt er durch den mehrschichtigen Auftrag von Übermalungen und Lasuren Wirkungen, die man diesem schlichten Medium nie zugetraut hätte.

Mit der Figur des verkannten Künstlers hat dieser Mann nichts gemein. Er kümmert sich nicht darum, was andere von ihm halten. Die Verbitterung, die andere an den Tag legen, ist ihm fremd. Man muss sich Ulrich Moritz als einen glücklichen Menschen vorstellen.