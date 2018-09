Für alle Freunde anspruchsvollen Scrabbelns gibt es zwei wichtige Termine mitzuteilen. Der ZEIT-Scrabble-Sommer beginnt in diesem Jahr am 5. Juli. Das größte Simultanturnier im deutschen Sprachraum wird erneut über neun Wochen ausgespielt. Wie üblich verlosen wir in jeder Runde unter jenen, die den wertreichsten Vorschlag eingereicht haben, eine Teilnahme am ZEIT-Scrabble-Turnier. Diese Veranstaltung findet vom 11. bis zum 18. November in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts statt, Gastgeber ist das Maritim Hotel Magdeburg. Wer nicht auf sein Glück vertrauen und auf jeden Fall beim Wimbledon der Scrabble-Turniere dabei sein möchte, kann sich per Mail an seher@zeit.de Informationsmaterial schicken lassen (bei Redaktionsschluss dieses Heftes waren noch wenige Plätze verfügbar). Natürlich wandeln wir Ihre Anmeldung in eine Einladung um, fällt das Los im Scrabble-Sommer auf Sie.

Eine hohe zweistellige Punktzahl ist heute möglich. Mit welchem Zug?

Lösung aus Nr. 11:

89 Punkte erzielte Andrea Uhlig mit dem Wort SEHORGAN, das sie auf 8A–8H platzierte

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de