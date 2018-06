Schiffskatastrophen mit Hunderten von Toten gab es viele, überall auf der Welt – die meisten sind vergessen. Nur diese eine, sie blieb immer präsent, in Romanen, Dramen, Musicals, in Technikbüchern, Filmen, Fernsehserien. Und jetzt, zum Jahrestag, wird es wieder neue Bücher und Fernsehserien geben, Museen werden eröffnet und Gedenkfahrten organisiert. Der Untergang der Titanic ist zum Mythos geworden, zum Symbol – aber wofür?

Für die Hybris des Menschen? Der Zivilisation, der Technik? Für das ewige Walten des Fatums, dem niemand entkommt? Im Drama der Titanic fügen sich Name und Anspruch des gewaltigen Schiffes, die Überheblichkeit der Ingenieure und Offiziere, die Sorglosigkeit der Passagiere und die Unerbittlichkeit der Natur am Ende zum überwältigenden Ganzen, zur großen Schicksalsballade.

Doch wir wollen Ufa und Hollywood vergessen und diese Geschichte nüchtern erzählen, als die Chronik eines Unglücks.

Es beginnt an einem Sonntag, am 14. April 1912. Die Nacht ist klar, Sterne schimmern über dem Nordatlantik. Weil Neumond ist, hüllt sich das Meer in Dunkelheit. Kein Wind weht, kein Wellenschlag verrät ein nahendes Objekt. Es ist eisig. In den letzten drei Stunden fiel die Außentemperatur von sechs auf null Grad. Der Kapitän hat sich in seine Kabine begeben. Der Erste Offizier William Murdoch hält Brückenwache. Einige Herren sitzen im Rauchsalon am offenen Kamin.

Emanuel Eckardt Der Autor ist Journalist und lebt in Hamburg.

Die Titanic gleitet durch die Nacht, eine illuminierte Erscheinung, strahlend schön und elegant, ein einsames Meisterwerk der Technik. Mit über 46.000 Bruttoregistertonnen ist sie größer als jedes bisher gebaute Schiff, mit 269 Metern länger als drei Häuserblocks in New York . Vom Kiel bis zu ihren vier mächtigen Schornsteinen ragt sie 53 Meter in die Höhe.

Eigentlich hatte die Reederei White Star Line für die erste Reise der Titanic einen Sturm auf die Tickets erhofft, doch es ist eine B-Premiere. Ihr zehn Monate älteres Schwesterschiff Olympic hat die gleiche Jungfernfahrt schon absolviert. Das Schiff ist mit rund 1.300 Passagieren nur zu zwei Dritteln ausgebucht. Vor vier Tagen hat es Southampton im Süden Englands verlassen, bei einem Stopp auf der Reede vor Cherbourg in der Normandie Passagiere aufgenommen und vor dem irischen Queenstown (Cobh) noch einige Auswandererfamilien, die eine Überfahrt dritter Klasse gebucht hatten.

In der ersten Klasse reisen Männer, die zu den reichsten der USA gehören, unter ihnen John Jacob Astor IV, Rennfahrer und Erbauer des Waldorf-Astoria-Hotels. Der 47-Jährige befindet sich mit seiner 18-jährigen zweiten Frau Madeleine auf der Rückreise von den Flitterwochen in Europa und Ägypten. Gleich nebenan liegt die Suite von Isidor Straus, 67, Teilhaber des Kaufhauses R. H. Macy in New York, der mit Gattin Ida, Diener und Zofe reist. Benjamin Guggenheim, 46, Vater von drei Töchtern (darunter die später so berühmte Peggy), reist mit seiner Geliebten, der französischen Sängerin Léontine Aubart.

Zu den Passagieren zählen ein Textilfabrikant der Familie Rothschild, ein Automobilhersteller und ein Verleger, außerdem ein Reeder aus den Niederlanden und der Präsident des Schweizerischen Bankvereins in Basel. Namentlich bekannt ist auch Sun Yat-sen, der Pekinese des amerikanischen Verlegers Henry Sleeper Harper. Nicht der einzige Hund an Bord.

Bruce Ismay, Reeder der White Star Line, lässt es sich nicht nehmen, die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt zu begleiten. Eigentlich wollte auch der Schiffseigner mitreisen. Die Titanic fährt zwar unter englischer Flagge, ist aber in Wahrheit kein britisches Schiff, sondern gehört der IMMC, einer amerikanischen Holding unter der Regie des Eisenbahn-Tycoons und Bankiers John Pierpont Morgan. Der wollte in Cherbourg an Bord kommen, hat aber aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.