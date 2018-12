Bester Laune trat Josef Pröll vergangene Woche vor das Publikum einer Podiumsdiskussion zum Thema "Leadership in Europa". Es war der erste öffentliche Auftritt des ehemaligen ÖVP-Chefs, nachdem er vor einem Jahr der Politik den Rücken gekehrt hatte. "Es ist schon merkwürdig", meinte der nunmehrige Agrarmanager, "wie schnell man hier von alten Bekannten verklärt wird."

Erstaunlich ist die nostalgische Begrüßung im vertrauten Kreis allerdings nicht. Als der damalige Vizekanzler im März vergangenen Jahres mit einer Lungenembolie in einem Rettungshubschrauber aus dem Tiroler Zillertal in die Intensivstation geflogen wurde, befand sich seine Partei noch auf Augenhöhe mit dem sozialdemokratischen Regierungspartner. Die Chancen, bei den nächsten Wahlen wieder zur stärksten politischen Kraft im Land aufzusteigen, waren einigermaßen intakt. Dann kam der Rücktritt. Und es kam der niederösterreichische Biedermann Michael Spindelegger mit seinem Team.

Zwölf Monate später hat sich Tristesse ausgebreitet in der Volkspartei. In den Meinungsumfragen sind die Konservativen dauerhaft auf den dritten Platz zurückgefallen, in dem Wettbewerb um die Führungsrolle im Land spielen sie vorläufig keine Rolle mehr. Vielmehr erweckt die Partei den Eindruck, als kämpfe sie mit letzter Kraft um ihr Überleben. "Deplorabel" sei das Erscheinungsbild der ÖVP, befindet Fritz Plasser, Dekan der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck und in früheren Jahren selbst in schwarzen Beratergremien engagiert. Die Parteieliten befänden sich auf einem steten Rückzug in ihr weltanschauliches Schneckenhaus, sagt er. Nicht einmal die Fühler würden sie ausstrecken in die Welt, die außerhalb ihrer Retro-Fantasien liegt. Stattdessen nehme "defensiv-gereizte Stimmung" unter den Führungskadern überhand.

Zu allem Überdruss geriet die Volkspartei nun auch im Gefolge des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der die Korruptionsskandale der vergangenen Jahre untersuchen soll, in Bedrängnis. Mehrere gegenwärtige und ehemalige Funktionsträger sind in das Visier der Justiz geraten, und deren Rechtfertigungsversuche lassen die obligate Unschuldsvermutung als höhnische Kleinkunstpointe erscheinen. In einer demoskopischen Momentaufnahme glauben derzeit sogar 51 Prozent der Befragten, die ÖVP sei am stärksten in die Amtsmissbrauchsfälle verstrickt – das, obwohl die allermeisten der faulen Früchtchen des Affären-Ringelreihens aus den derzeitigen Oppositionsparteien FPÖ und BZÖ hervorgegangen sind.

Um dieses Meinungsbild der Korruptionspartei hervorzurufen, bedarf es einer tüchtigen Portion politischen Ungeschicks. ÖVP-Obmann Spindelegger dürfte ein Meister in der Disziplin der taktischen Selbstverstümmelung sein. Vor wenigen Monaten, als die ersten Anschuldigungen gegen schwarze Funktionäre laut wurden, beharrte er noch trotzig darauf, es gebe gar keinen Korruptionsfall in der ÖVP. Nun, nachdem auch die vollmundigen Verschwörungstheorien wirkungslos verpufft sind (es handle sich um "ein Revanchefoul der Justiz", posaunte der kürzlich ins Zwielicht geratene Abgeordnete Werner Amon), kündigt der Parteichef an, in einigen Monaten einen neuen Verhaltenskodex für ÖVP-Politiker zu präsentieren. Dann werde man sehen, verspricht Spindelegger, wo sich "politisch-moralisch der Dreh- und Angelpunkt" seiner Partei befinde. Dem Vizekanzler fällt gar nicht auf, dass er durch diesen Schritt eingesteht, in den schwarzen Kohorten herrsche offensichtlich großer Aufklärungsbedarf darüber, wie sich ein integrer Politiker zu verhalten habe.

Auf gesellschaftliche Veränderung reagiert die ÖVP mit Unverständnis

Doch die wenig glückliche Hand des Parteiführers ist nur bedingt verantwortlich für den steten Niedergang der ÖVP. Wie meist bei Insolvenzen, so rächen sich nun auch im politischen Konkursfall Volkspartei all jene Fehler, die in den vergangenen Jahren begangen und übertüncht wurden. "Die Fähigkeit der ÖVP, sich neue Themenfelder zu erschließen, ist ausgetrocknet", meint Politologe Fritz Plasser: "Mittlerweile ist die Partei asynchron mit der gesellschaftlichen Entwicklung."