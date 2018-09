Wenn mein jüngerer Sohn an seine Jahre in St. Andrews zurückdenkt, fällt ihm eine Szene im Supermarkt ein. Er steht hinter einer Mitstudentin an der Kasse. Sie beschwört ihren Papi mit weinender Stimme am Telefon, sie sei völlig abgebrannt. Sie tut ihm so leid. Er blickt verlegen zu Boden. Sein Blick streift ihre andere Hand, in der sie ihre Besorgung festhält: eine Flasche Champagner.

St. Andrews ist Großbritanniens drittälteste Hochschule. Sie wurde Lesern aller Klatschblätter ein Begriff, als die jetzige Herzogin von Cambridge sich dort ihren Prinz William schnappte . Bei deutschen Studenten ist die Uni auch deshalb sehr beliebt, weil sie dort nicht wie in Cambridge oder Oxford 11.000 Euro Studiengebühren im Jahr hinblättern müssen. Als EU-Bürger, die nicht nachteilig behandelt werden dürfen, nutznießen sie von einer Marotte der in Schottland herrschenden Nationalisten: Schotten dürfen gebührenfrei studieren, aber den verachteten Engländern knöpft man die auf den englischen Eliteuniversitäten gültigen Sätze ab.

Nun kam St. Andrews erneut in die Schlagzeilen. Erst im Edinburgher Scotsman , dann im Daily Telegraph und der Times. Sogar das schottische Parlament befasste sich mit dem Fall. Diesmal geht es um den Kate Kennedy Club. Am 20. Februar putschten zwei Mitglieder gegen dessen oberstes Gebot: Men only. Die beiden Aufrührer forderten, die Studentenorganisation möge auch Frauen zulassen. Das Einzige, was folgte, war indes ihr eigener Rauswurf. Der Verein ist nämlich seit Jahrhunderten ein Herrenklub.

Das verstehe sich doch von selbst, kommentiert mein Sohn ironisch. Man müsse mindestens ein Schloss besitzen, um in ihn aufgenommen zu werden. Darauf zumindest gründe sich sein Renommee. Er habe ein Mitglied gekannt, das nur in einem nagelneuen Range Rover durch die Uni kurvte. Der Klub veranstalte exklusive Partys und einmal im Jahr einen Umzug mit Dudelsackkapelle durch die Straßen der Stadt. Dabei verkleiden sich alle Mitglieder als berühmte Ehemalige. Ein als Kate Kennedy kostümierter Student führt die Prozession an.

Kate Kennedy war ein anmutiges, frommes Mädchen, um dessen Gunst lüsterne Kommilitonen ihrer Tage vergeblich buhlten. Als Ausgleich für die erfolglose Liebesmüh gründeten sie den Klub. Kate heiratete 1458 den Enkel des 1. Lord Montgomery und machte sich als Burgherrin ihres Onkels, des berühmten Bischofs James Kennedy, einen Namen.

1881 verbot der Senat den seither alljährlich stattfindenden Umzug, der zu einem ausschweifenden Anlass ausgeartet war, Professoren und Dozenten erbarmungslos auf die Schippe zu nehmen. 1926 wurde die Tradition von zwei Studenten neu belebt. Einer der beiden war offenbar ein direkter Nachfahre des Bischofs. Die Prozession gehört seither wieder zum Jahresablauf der schottischen Kleinstadt wie die Fastnacht zu Köln am Rhein .