Selbst in den beiden ärmsten Ländern der Welt, der demokratischen Republik Kongo und Simbabwe, ist das Internationale Theaterinstitut (ITI) präsent. Aber ausgerechnet in der Schweiz, dem neuntreichsten Staat der Welt, ist die Zukunft dieses Netzwerkes für die Darstellenden Künste, das unter der Schirmherrschaft der Unesco steht, nun gefährdet. Seit dem Inkrafttreten der vom Parlament verabschiedeten Kulturbotschaft 2012-15 im Januar erhält das ITI keine Subventionen mehr. 78.000 Franken jährlich fehlen in der Kasse, plötzlich sind vier Fünftel des Budgets weggebrochen. »Kleinkariert, knausrig und engstirnig« findet das Christoph Haering, der Präsident des ITI.

Auf dem Theater-Weltkongress im chinesischen Xiamen wurde im vergangenen September einstimmig eine Protestresolution verabschiedet, an die Bundesräte Didier Burkhalter und Micheline Calmy-Rey wurden Bittbriefe geschrieben. Es nützte nichts. Ohne finanzielle Unterstützung durch den Bund könne das Schweizer ITI-Zentrum seine Rolle als internationale Austausch-Plattform für Theaterschaffende nicht mehr spielen, sagt Haering. Der Geschäftsführerin Ursula Werdenberg musste gekündigt werden, ab Mai wird die ehemalige Chefdramaturgin der Theater Luzern, Braunschweig und Heilbronn Arbeitslosengeld beziehen.

Vor 54 Jahren gehörte die Schweiz zu den sechs Staaten, die das ITI auf Initiative der Unesco mitbegründeten. In über 100 Mitgliedsländern setzt sich die Nichtregierungsorganisation heute für die Förderung des kulturellen Austauschs zwischen Nationen ein. Als Vertreter der Schweiz habe er sich auf dem letztjährigen Weltkongress geschämt, sagt Haering, der auch Leiter Darstellende Künste und Literatur beim Migros-Kulturprozent ist. Kleinlaut habe er am Ende seiner Rede zugeben müssen, dass es ausgerechnet in seinem Land große finanzielle Probleme gebe. Die Gesandten aus ärmeren Ländern hätten mit Unverständnis reagiert, sagt er. In der Vergangenheit nämlich habe die Schweiz als vorbildlich gegolten: So gebe es heute etwa in Burkina Faso eine sehr aktive Theaterszene, weil sich immer wieder Schweizer Theaterpädagogen in Ouagadougou engagiert hätten.

»Wenn eines der reichsten Länder plötzlich feststellt, dass es sich den internationalen Austausch im Theaterbereich nicht mehr leisten will, ist das peinlich«, sagt Vorstandsmitglied Florian Reichert, hauptberuflich Leiter des Fachbereichs Oper und Theater an der Hochschule der Künste in Bern. Wie die UN könne auch das ITI nicht funktionieren, wenn sich reiche Länder um das Wohl der ärmeren Länder foutierten. Im Bundesamt für Kultur (BAK) fehle das Bewusstsein für den Wert des ITI und damit das Interesse an der internationalen Anknüpfung der Schweizer Theaterszene, sagt Reichert. »Die Subventionskürzungen spiegeln eine gefährliche gedankliche Haltung wider.«

Franziska Burkhardt, die im BAK die Sektion Kulturschaffen leitet, weist solche Anschuldigungen zurück. Direkt würden einige der 17 Mitgliedsverbände des ITI auch in Zukunft mit viel Geld unterstützt, sagt sie. »Aber wir finanzieren nicht mehr doppelt.« Ein Dachverband habe seinen Mitgliedern zu dienen, weshalb diese ihn auch alimentieren müssten. Da sich in der Theaterszene bisher kaum Protest gegen die Kürzungen geregt habe, glaubt sie: »Das Interesse an einem Fortbestehen des ITI kann nicht allzu groß sein.«

Tatsächlich ist ein Aufschrei, wie es ihn bei Kürzungen im Filmbereich zweifellos gegeben hätte, ausgeblieben. Die Theaterbranche sei halt schlechter organisiert, sagt ITI-Präsident Haering. Im Kampf um die knapper werdenden Subventionen würden viele die Ellbogen ausfahren. »Wir Theaterschaffenden ziehen noch nicht alle am selben Strick.« Eine Annäherung der Verbände hin zu einem gemeinsamen Auftreten sei aber im Gang. Das ITI wird dies nicht mehr erleben.