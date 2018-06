Die Bestseller Tiere essen von Jonathan Safran Foer und Anständig essen von Karen Duve haben vermutlich viele ihrer Leser zum Vegetarismus "bekehrt", aber darin erschöpft sich nicht ihr Effekt – er liegt darin, dass viele womöglich zum ersten Mal den Umgang des Menschen mit dem Tier als moralisch-politische Frage begriffen haben. Lange Zeit galt Fleischverzehr in den Industrieländern als selbstverständlich oder natürlich, während gleichzeitig die industrialisierten Praktiken der Fleischproduktion so grausam geworden sind, dass man sie vor den Augen der Verbraucher verbirgt. Sprachliche und andere Konventionen trennen die lebende Kuh von "Rind", "Wurst" oder "Steak", so können wir es uns erlauben, manche Tiere niedlich zu finden und andere ungerührt zu verspeisen.

Unser vielfältiges Verhältnis zu "dem" Tier zu klären, hat sich eine neue interdisziplinäre Forschungsrichtung zum Auftrag genommen, sie nennt sich Animal Studies, oft Human-Animal-Studies, oder Anthrozoologie. Sie konnte bald zeigen, dass der Mensch vor allem eins nicht ist: konsequent. Die Widersprüche und Konflikte bei unserem Umgang mit Tieren stellt der amerikanische Psychologe und Anthrozoologe Hal Herzog in den Mittelpunkt seines Buches Wir streicheln und wir essen sie, das nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Blutigster Hahnenkampf und edelstes Hundemäntelchen werden nebeneinandergestellt, man findet Ballköniginnen, die Hirsche schießen, und Vegetarier, die eine Vorliebe für rohe Leber zum Frühstück entwickeln.

In seinen vielleicht stärksten Kapiteln beschäftigt sich Herzog mit Tierversuchen, er berichtet, dass die Zahl der Mäuse, die im Vorfeld von Versuchen getötet werden, die der Versuchstiere noch übersteigt, er liefert eine gruselige Aufzählung all der krankhaft veränderten Mäusevariationen, die für Labore im Angebot sind (allein 88 Mäusestämme zur Erforschung von Fruchtbarkeitsstörungen). In einer Studie über die Genehmigungsverfahren für Tierversuche fanden Herzog und seine Kollegen heraus, dass die Tierschutzkommissionen in den USA bei den gleichen Fällen in 80 Prozent unterschiedlich entschieden – sie hätten auch würfeln können.

Beklemmend die persönlichen Berichte von Tierexperimentatoren. Herzog selbst hat schon als Student Tierversuche durchgeführt; er brachte es gerade so über sich, im Auftrag seines Professors Würmer, Grillen, Skorpione und eine Echse in 80 Grad heißem Wasser zu töten (für biochemische Untersuchungen sollten in Wasser lösbare Moleküle aus der Haut der Tiere gewonnen werden). Nur eine Maus konnte er nicht ins heiße Wasser werfen; das musste er seinem Chef überlassen.

Nun schließen sich dieser Anekdote mehr Fragen an, als Herzog beantwortet: Warum konnte man die Maus nicht vorher mit einem Schlag auf den Kopf betäuben? Hat dem Studenten die Maus, während der Chef sie kochte, immer noch leidgetan? Kann man sein Gewissen entlasten, indem man jemand anderen etwas tun lässt, was man selbst ablehnt? Solche Unklarheiten sind leider typisch für dieses Buch: Da wird erzählt, geplaudert, einander gegenübergestellt, verglichen... Kein Zweifel, Herzog hat eine prächtige Materialsammlung vorgelegt – aber verdient das bereits den Namen "Anthrozoologie", will heißen: einer wissenschaftlichen Anstrengung?

Von Moralphilosophie hat der Autor keine Ahnung, er begnügt sich mit der Feststellung, dass auf moralische Intuitionen kein Verlass sei. Vermutlich sei es das "Flüstern der Gene", meint Herzog, aufgrund dessen wir Menschen anders behandeln als Tiere. Aber warum haben diese Gene so lange geschwiegen, als es um Durchsetzung universeller Menschenrechte ging? Flüstern Gene lauter, wenn der andere derselben Ethnie oder Klasse angehört oder dasselbe Geschlecht hat wie man selbst? Herzog meint an anderer Stelle, "die Kultur" bestimme, welche Gattungen wir für essbar halten, und schließlich dürfe man nicht vergessen, dass es sich auch um Moden handele. Gewiss doch, aber der Leser braucht keinen Psychologieprofessor, um sich das erklären zu lassen!

Nun kann man von einem Autor nicht verlangen, die Ambivalenz menschlicher Haltungen gegenüber den Tieren in eindeutige Urteile zu fassen, also Vielfalt durch die Anwendung von Moral zum Verschwinden zu bringen. Aber die Kombination Staunen, Reflektieren, Erzählen kann besser gelingen. Im vergangenen Jahr hat die promovierte Psychologin Hanna Rheinz ein solches Buch vorgelegt, sein Titel lautet ähnlich, Zwischen Streichelzoo und Schlachthof, aber bei dieser Autorin hat man den Eindruck, dass sie das Werkzeug Sprache besser einzusetzen weiß und den moralischen Kern unserer Ambivalenzen tief durchdrungen hat.

Gibt es beim Verhältnis zu Tieren Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Der Psychologe Hal Herzog meint, dem sei eher nicht so; allerdings seien Frauen stärker engagiert im Tierschutz. Und anscheinend, so kann man beobachten, schreiben sie deutlich mehr Bücher darüber. Zum Thema Tierversuche ist ein Büchlein der Veterinärin Corina Gericke (vom Verein Ärzte gegen Tierversuche ) zu empfehlen, dessen rundum aktualisierte Ausgabe ebenfalls letztes Jahr erschien: Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten. Es handelt sich um ein eindeutig parteiisches Buch, dem trotzdem das kleine Wunder gelingt, in Bezug auf Zahlen und Fakten verlässlich zu informieren.