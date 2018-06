Der erste sächsische Ministerpräsident brauchte keine Staatskanzlei. Kurt Biedenkopf führte »sein Land« durch fachliche Kompetenz auf zahlreichen Politikfeldern und durch visionäre Repräsentation. Sein wichtigstes Führungsinstrument war – neben seiner ausgeprägten Distanz zu jeder Art von Mitarbeiter – seine intellektuelle Fähigkeit, Entwicklungstrends der Landespolitik auf den Punkt zu bringen und verständlich zu machen, zu reflektieren und für deren Verbreitung zu sorgen. Reden und Interviews, öffentlich und im politischen Milieu, waren seine Führungsmittel.

Dafür brauchte es keine fleißigen Helfer. Sein Material beschaffte er sich selbst durch seine engen Verbindungen in wissenschaftliche und politische Netzwerke weltweit und innerhalb der deutschen Wirtschaft. Er lebte seine Führung selbst. Die Reden hielt er – nicht selten ohne Konzept – in der Regel ohne fachliche Vorbereitung aus der Staatskanzlei. Zwar gab es dafür Terminvorbereitungen, aber die verantwortlichen Vorbereiter wunderten sich regelmäßig, was aus dem vorbereiteten Redebeitrag durch den MP gemacht wurde. Sie fanden sich nicht wieder, der MP redete selbst – vielfach besser und politisch wirkungsvoller als es jede noch so gründlich abgestimmte Vorbereitung hätte erreichen können.

So war die Staatskanzlei – bedingt natürlich auch durch die Sondersituation der wilden Aufbaujahre – ein Haufen von Individualisten, aber keine schlagkräftige Truppe. Die Mitarbeiter werkelten so vor sich hin. Die einen, etwa der Regierungssprecher Michael Sagurna, unterstützten die Wirkung der Regierungspolitik in der Öffentlichkeit, die anderen störten eher die Entscheidungsabläufe innerhalb des Regierungsapparats durch wenig ernst zu nehmende, vielfach unüberlegte und unsystematische Interventionsversuche.

Die Ressorts ließen sich durch diese eher kümmerlichen Beiträge aus der Staatskanzlei nicht irritieren. Die Staatskanzlei entwickelte sich auf der Arbeitsebene eher zu einem Hemmklotz in der Regierungsarbeit. Statt »Ressortkoordinierung« zu betreiben, streuten die Mitarbeiter ohne Konzept und ohne Anleitung durch politische Führung Sand ins Getriebe. Sie wurden in den Fachressorts zum bestgehassten Personal in der Staatsverwaltung. Im Wissenschaftsministerium wurde der zuständige »Spiegelreferent« der SK während meiner Dienstzeit nie ernst genommen und an Entscheidungsabläufen nicht ohne zwingende Notwendigkeit beteiligt. Er war kein Gesprächspartner für schwierige Fälle, nicht für die Leitungsebene und nicht für die Fachreferenten.

Das Bild der Staatskanzlei als inkompetenter Störfaktor oder als Feindbild für die Entscheidungsabläufe innerhalb der Staatsregierung hat sich bis in die heutigen Tage in Ansätzen erhalten. So wird Verwaltungskultur geprägt. Geprägt wurde die politische Kultur im Lande in erster Linie durch einen starken Ministerpräsidenten und nicht durch die Beamten seiner Regierungszentrale.

Unter Ministerpräsident Georg Milbradt wurde wenigstens der Versuch unternommen, die Staatskanzlei als Hilfsinstrument einzusetzen und Entscheidungsabläufe unter Beiziehung der sachverständigen Mitarbeiter der Staatskanzlei zu untersetzen. Die Mannschaft war zwar durch den Politikstil Kurt Biedenkopfs geprägt. Außer den beiden politischen Beamten in der Staatskanzlei, dem Chef der Staatskanzlei und dem Regierungssprecher, konnte der neue Ministerpräsident nicht ohne Weiteres das Personal austauschen und für seine Bedürfnisse zusammenstellen. Er musste zunächst diejenigen nehmen, die da waren.