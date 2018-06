DIE ZEIT: Herr Colditz, Sie sitzen seit 1990 für die CDU im Landtag. Was erleben wir gerade?

Thomas Colditz: Ich habe die Nachwendezeit miterlebt, in der wir vieles durchgestanden haben. Und nun so eine Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, Ignoranz? Habe ich noch nie erlebt. Die Politik dieser Staatsregierung ist nicht zielführend.

ZEIT: Der Kultusminister ist zurückgetreten.

Colditz: Wir reden seit Monaten, dass uns bis 2020 etwa 8.000 Lehrer verloren gehen . Wir kennen die Wege zur Lösung. Aber hier und heute haben wir ausschließlich ein internes Problem.

ZEIT: Der Reihe nach: Am Dienstag hat der Ministerpräsident zunächst den verantwortlichen Staatssekretär entlassen – und dem Minister einen Teil seiner Zuständigkeiten entzogen. Daraufhin ist Roland Wöller zurückgetreten.

Colditz: Man hat versucht, Wöller zu demütigen. Und es ist ja wahr: Er hat schwere Fehler begangen . Aber man hat sich jetzt des Ministers entledigt, nicht des Problems.

ZEIT: Eine Machtprobe zwischen Finanz- und Kultusminister?

Colditz: Auch eine Machtprobe zwischen Regierungschef und Kultusminister. Ein Machtkampf in der Regierung, ob man dem Sparzwang wirklich alles unterordnen darf. Die Regierung ist in dieser Frage unberechenbar geworden. Sie zeigt Orientierungslosigkeit bei einem Thema, das hochsensibel ist. Wir sind in einer dramatischen Gefechtslage.

ZEIT: Es geht nur noch ums Sparen?

Colditz: Es ist mir nicht egal, wie hoch und ob wir uns verschulden. Aber es gibt keine Sachdiskussion mehr. Es werden Zahlen umgedeutet und hingebogen. Wenn die Regierung nicht mehr bereit ist, die Sachlichkeit zum Argument zu machen, dann fährt man gegen die Wand. Wir betreiben ein Finanzdiktat.