In Michail Bulgakows Der Meister und Margarita, dem Lieblingsbuch vieler russischer Schachspieler, befinden sich an einer Stelle Woland und Azazello "hoch über der Stadt, auf der Steinterrasse eines der schönsten Häuser Moskaus". Nun, in ebendiesem Paschkow-Haus fand das Tal-Memorial statt, zum Gedenken an den Kombinationskünstler und "Hexenmeister" aus Riga , der trotz lebenslanger gesundheitlicher Probleme die Schachwelt bis zu seinem frühen Tod mit seinen unglaublichen Opfern verzauberte. Kein Wunder, dass dieser Genius Loci den zuvor ohnehin von Erfolg zu Erfolg eilenden vielfachen Russischen Meister Peter Swidler zu einer Glanzleistung gegen seinen russischen Landsmann (und Freund!) Wladimir Kramnik beflügelte. Isaac Babel, der 1940 in der Stalin-Ära erschossen wurde, beschreibt diesen außergewöhnlichen Zustand treffend: "Du bist ein Tiger, du bist ein Löwe, du bist eine Katze. Du kannst die Nacht mit einer russischen Frau verbringen, und diese wird hochzufrieden sein. Wenn Himmel und Erde an Ringen befestigt wären, würdest du diese Ringe ergreifen und den Himmel zur Erde niederziehen."

Bei der Partie stand das Brett in Flammen, Michail Tal wird es im Schacholymp mit Freude verfolgt haben, das Schlachtenglück schien sich für keinen der beiden entscheiden zu können, doch den coup de grâce landete schließlich Swidler, um danach anzumerken: "Heute ist ein denkwürdiger Tag, denn ich schlage diesen Burschen nicht so häufig!" Wie erzwang er als Weißer ein Matt in drei Zügen?

Lösung aus Nr. 12:

Mit welch stillem Rückzug (!) wob Schwarz ein Mattnetz um den allzu mutigen weißen König, allein auf weiter Flur im Feindesland?

Nach 1...Lf8! ereilte den König unweigerlich sein Schicksal durch 2...Sg7+ und 3...Sd7 matt