Im Juni des vergangenen Jahres veröffentlichte Al-Kaida ein knapp zweistündiges Propagandavideo, in dem fast jeder Kader zu Wort kam, der innerhalb des Terrornetzwerks Gewicht hat. Ein erheblicher Teil des Films beschäftigte sich mit dem, was die Protagonisten durchgängig als »individuellen Dschihad« bezeichneten. Ein einzelner Anschlag eines einzelnen Attentäters im Westen, attestierte der Chef-Ideologe Abu Jahja al-Libi, könne »nützlicher« sein als »Dutzende militärische Operationen«.

Al-Kaidas Filiale auf der Arabischen Halbinsel propagiert ähnliche Gedanken bereits seit Ende 2010. »Am besten sind Anschläge, die ihr euch selbst ausdenkt«, richtete sich das Online-Magazin Inspire an potenzielle Selbstrekrutierer. Ideen lieferten die Autoren gleich mit. Man könnte doch mit einem Pick-up-Truck in eine Menschenmenge rasen, eine Fußgängerzone zum Beispiel, vorzugsweise in Australien , Kanada , Deutschland oder Frankreich : »Das wäre fabelhaft.«

Und schon 2009 hielt Al-Kaida in einem – nach Ansicht deutscher Sicherheitsbehörden authentischen – internen Memo fest, dass es geboten sei, die Frequenz von Anschlägen im Westen zu erhöhen, auch und gerade durch »kleinere« Attacken, ausgeführt von Personen, die gar nicht mehr zum Terrortraining anreisten, sondern eigene Pläne umsetzten, selbstverständlich trotzdem im Namen Al-Kaidas.

Als Mohamed Merah am 11. und 15. März zunächst drei französische Soldaten erschoss, dann am 19. März an einer jüdischen Schule in Toulouse kaltblütig drei Schüler und einen Rabbi ermordete und sich anschließend im Namen Al-Kaidas zu all dem bekannte, da setzte er die Vorgaben des »individuellen Dschihad« nahezu perfekt um: Als Opfer wählte er Juden und Soldaten eines Landes, das in der islamischen Welt operiert. Er benutzte relativ leicht zu besorgende Schusswaffen, anstatt Sprengstoff herzustellen, was riskanter gewesen wäre. Er entschied sich für einfach zu treffende Ziele und gegen ein technisch komplexes Inferno. Und er beendete seine Mordserie mit einem Bekenntnis und einer öffentlichkeitswirksamen Belagerungssituation. Dass ein von ihm gedrehter Videozusammenschnitt der Morde mittlerweile bei dem Fernsehsender Al-Dschasira eintraf, deutet darauf hin, dass er einen Helfer hatte, der den Brief abschickte. Als Beleg für eine Zelle von Mitverschwörern reicht das aber noch nicht.

Terrornetzwerk schweigt

Ob die Terrororganisation die Bluttat tatsächlich in Auftrag gegeben hat, ist ungewiss. Merah selbst soll behauptet haben, er sei Al-Kaida-Mitglied und sein Ausbilder in Pakistan habe einen Anschlag in Frankreich gewünscht. Das Netzwerk schweigt dazu bisher. Das muss freilich nichts heißen: Gut vorstellbar, dass Merahs Tat in einem der nächsten Al-Kaida-Videos zur Nachahmung empfohlen wird.

Ein Dementi der Terrorgruppe ist unwahrscheinlich, schließlich bekam Al-Kaida genau die Art von Anschlag, nach der sie verlangt hatte. Die Gleichung sieht also so aus: Wenn Merah behauptet, dass es ein Al-Kaida-Anschlag war, und Al-Kaida nicht widerspricht – dann war es auch ein Al-Kaida-Anschlag.

In diesem Sinne sind die Morde, die Merah begangen hat, auch mehr als nur Manifestationen von Al-Kaidas Willen, im Westen zuzuschlagen. Sie sind zugleich Ausdruck der Weiterentwicklung des Netzwerks: Al-Kaida ist heute diffuser und schwerer fassbar als je zuvor.