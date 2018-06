Irgendwann in den Achtzigern rannten plötzlich alle mit Walkman rum, in der U-Bahn, im Bus, in der Pause. Ich fand das ein bisschen autistisch. Dann in den Neunzigern, als ich zum ersten Mal in einem Fitnessstudio war, dachte ich, seltsam, die Leute fahren mit der Rolltreppe ins Studio, um dann auf einen Stepper zu steigen. Noch etwas später traf man immer mehr Leute auf der Straße, die sich mit Kaffee aus Pappbechern bekleckerten... Ich bin sehr beharrlich, aber ich habe mich an all das gewöhnt, ich finde Kopfhörer, Fitnessgeräte und Coffee to go nicht mehr albern, sondern normal.

Woran ich mich immer noch nicht gewöhnt hatte, waren SUVs. Was wollen Menschen, die nie übers Feld fahren, mit so einem Wagen? Einem Wagen, in dem sie wirken, als müssten sie stets für alles gewappnet sein, als hätten sie immer ein bisschen Angst und müssten daher auch in Friedenszeiten mit einem Panzer durch die Gegend fahren.

Dann bekam ich diesen BMW X3 .

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Ich stieg ein und dachte, was für ein tolles Raumgefühl, so viel Platz, und dennoch wirkt er nicht absurd groß, kein bisschen wie ein Panzer. So hoch zu Ross allein durch die Stadt zu fahren gab mir aber dennoch kein gutes Gefühl. Ich wollte mit ihm in Gegenden, wo seine Fähigkeiten nicht nur ein etwas angeberisches Versprechen blieben, sondern wirklich gefragt waren: aufs Land also. Dass gerade hoch Schnee lag, machte die Sache noch plausibler. Außerdem lud ich mir vier Mitfahrer ein.

Der X3 hat keinen enttäuscht. Alle hatten super Platz, freuten sich bei minus 20 Grad über die Sitzheizung, und ich hatte noch nie das Gefühl, die Straße so gut überblicken zu können. Auch die Schneeverwehungen waren kein Problem.

Es fühlte sich alles so sicher, so übersichtlich und so wahnsinnig bequem an, und dass der X3 darüber hinaus auch noch so schnell ist, ließ trotz allem nicht das Gefühl aufkommen, man befinde sich in einer fahrenden Seniorenresidenz. Man gewöhnt sich eben an fast alles.

Obwohl, irgendwo in meinem Hinterkopf war noch ein kleines Fitzelchen schlechtes Gewissen hängen geblieben. So ein Riesenauto brauche ich nicht, sagte eine leise Stimme, als ich nach den Testwochen merkte, dass er mir irgendwie fehlt.

Vielleicht kaufe ich mir zuerst mal ein Paar Kopfhörer.

Technische Daten

Motorbauart: 6-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 190 kW (258 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 6,2 s

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

CO2-Emission: 159 g/km

Durchschnittsverbrauch: 6,0 Liter

Basispreis: 49.900 Euro

Christine Meffert ist Textchefin beim ZEITmagazin