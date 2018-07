Wieder einmal macht man großes Aufhebens um eine Strafuntersuchung. Im Fall Christoph Blocher ist die öffentliche Arena sogar zum Kampfplatz geworden. Dabei vertragen sich Öffentlichkeit und Strafuntersuchung überhaupt nicht. Die Strafuntersuchung ist zwar kein Geheimverfahren; sie ist aber nicht öffentlich. Die Verfahrensbeteiligten haben weitgehende Verfahrensrechte und somit Einblick und Zugang zu Akten, die Öffentlichkeit aber nicht. Das hat seine guten Gründe. Die Strafuntersuchung soll klären, ob beim Gericht Anklage erhoben werden muss, ein Strafbefehl erlassen werden kann oder das Verfahren einzustellen ist. Wird Anklage erhoben, folgt das – grundsätzlich öffentliche – Gerichtsverfahren. Die Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens ist für Täter und Opfer eine zweischneidige Sache. Einerseits wird dadurch eine Geheimjustiz verhindert, andererseits werden auch unliebsame Tatsachen in der Öffentlichkeit verhandelt. Bevor es dazu kommt, soll deshalb gründlich abgeklärt werden, ob es wirklich genügend Verdachtsmomente für eine Anklage gibt.

Das ist die Theorie. In der Praxis suchen viele Angeschuldigte die Öffentlichkeit und wollen so auf die Untersuchung Einfluss nehmen. Vor allem in größeren Wirtschaftsfällen oder bei prominenten Angeschuldigten arbeiten neben den Anwälten oft auch PR-Profis an der Verteidigungsstrategie mit. Dabei geht es darum, die Glaubwürdigkeit der Untersuchungsbehörden zu unterminieren. Aber auch die Geschädigten- und Opferseite nimmt in den letzten Jahren zunehmend über die Öffentlichkeit Einfluss auf die Strafuntersuchung. Von dieser Seite wird der Staatsanwaltschaft meist mangelnder Verfolgungswille oder Nachlässigkeit in der Untersuchung vorgeworfen. Angeschuldigte und Geschädigte unterliegen in ihren öffentlichen Äußerungen fast keinen Restriktionen. Sie können behaupten, was ihnen nützt, und unterliegen keiner Pflicht zur Wahrheit oder Objektivität.

Das Interesse der Medien ist verständlicherweise sehr groß. Gerade im Anfangsstadium einer Untersuchung gibt es den größten News-Wert. Das animiert auch zu eigenen Recherchen und zur dankbaren Verwertung aller erdenklichen Informationen – von wem auch immer. Da kann eine Behauptung eines Angeschuldigten schon mal als bewiesene Tatsache berichtet werden und die Staatsanwaltschaft sehr alt aussehen lassen. Mit zunehmender Dauer der Untersuchung sinkt der News-Wert, und das öffentliche Interesse erlahmt. Die Institution der Experten gehört auch zum Spiel. Häufig handelt es sich um Hochschullehrer, deren Handynummern den Journalisten bekannt sind. Um den Wiedererkennungswert hochzuhalten, werden die immergleichen zwei, drei Experten befragt. Das ist kein neues Phänomen. So hatte die Öffentlichkeit in den 1970er Jahren den Eindruck, Peter Noll sei der einzige Strafrechtler in der Schweiz. Ihm folgte in den 1980er und 1990er Jahren Jörg Rehberg. Die Experten haben dann eine hilfreiche Rolle, wenn sie sich darauf beschränken, das System zu erklären. Weil sie keine Aktenkenntnis haben, können sie zu den konkreten Fragen einer Untersuchung aber nichts sagen, selbst wenn sie es dennoch tun.

Markus Notter Der Autor war von 1996 bis 2011 Zürcher Regierungsrat. Heute ist er unter anderem Präsident des Europa-Instituts an der Uni Zürich und Kolumnist der ZEIT.

Diesbezüglich in einer ungemütlichen Rolle sind die Strafverfolgungsbehörden. Sie unterliegen einer Geheimhaltungspflicht. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen sie die Öffentlichkeit zwar orientieren, sind dabei aber an restriktive Grundsätze gebunden. Jede ihrer Äußerungen wird von den Verfahrensbeteiligten je nach Nützlichkeit für die eigene Position beurteilt und gegebenenfalls kritisiert. Im Zuge der allgemeinen Hinwendung zur Öffentlichkeit sind die Strafverfolgungsbehörden heute eher bereit zu Erklärungen und Richtigstellungen. Nicht immer dient dies der Untersuchung. Leider gibt es auch Indiskretionen bis hin zu Amtsgeheimnisverletzungen. Je nach Bedarf werden die Täter von den Medien als Whistleblower oder Informanten zu Helden stilisiert oder als Dilettanten oder Intriganten hingestellt. Den Staatsanwaltschaften kann man nur zu Gelassenheit und überzeugender Arbeit raten.

Zum konkreten Fall kann ich nichts sagen. Mir fehlt die Aktenkenntnis. Erstaunlich aber ist, was alles unklar scheint. Gilt die Immunität, oder gilt sie nicht? Ab wann gilt sie? Die erste Frage ist deshalb nicht leicht zu beantworten, weil nur Straftaten erfasst sind, "die in unmittelbarem Zusammenhang mit der amtlichen Stellung oder Tätigkeit" stehen. Was heißt "unmittelbarer Zusammenhang"? Man wollte damit in einer Revision 2011 den Bereich der Immunität einschränken, war sich aber bewusst, dass der Begriff unscharf ist. Eine Praxis gibt es dazu noch nicht. Klar scheint mir aber, dass die Immunität nicht vor dem Amtsantritt gelten kann. Handlungen vor dem Amtsantritt, also dem Tag der Vereidigung, fallen nicht unter die Immunität.

Wie auch immer in der Frage der Immunität entschieden wird, die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass ein hinreichender Verdacht auf eine strafbare Handlung besteht – begangen durch Nationalrat Christoph Blocher. Durch die Strafuntersuchung würde dieser Verdacht entweder beseitigt und das Verfahren eingestellt. Oder der Verdacht würde erhärtet, und es käme zu einem Strafbefehl oder einer Anklage mit einem Gerichtsentscheid. Auch dann bestünde Klarheit. Wird aber wegen der Immunität keine Strafuntersuchung durchgeführt, bleibt dieser Verdacht bestehen. Trotz gesetzlicher Unschuldsvermutung eine schwere Belastung für Christoph Blocher. In diesem Fall müsste man meines Erachtens eine parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen. Sie könnte mit ihren Untersuchungsmitteln wenigstens den Sachverhalt klären. Eine strafrechtliche Beurteilung wäre das zwar nicht. Aber der Verdacht gegen Christoph Blocher könnte so doch beseitigt oder bestätigt werden. Das müsste eigentlich im höchsteigenen Interesse dieses Politikers sein.