Am vergangenen Wochenende hat sich im Saarland der Absturz der deutschen FDP ins Bodenlose fortgesetzt. Gleichzeitig übten sich auch hierzulande – im Rahmen eines »Tages der Freiheit« in Olten – besorgte Alt-, Links- und Gesinnungsliberale in wohlmeinender Denkanstoß-Rhetorik. Ihr Ziel: die endliche Reanimation der scheinbar unaufhaltsam einbrechenden Mutterpartei. Dies in Anknüpfung an die lange und stolze Tradition einer nicht nur elitären, sondern sehr viel breiter aufgestellten, pluralistischen Volkspartei mit verschiedenen Strömungen unter einem Dach.

Solches dürfte indes frommes Wunschdenken bleiben. Denn der schweizerische Freisinn hat seit rund 30 Jahren ideologischen Selbstmord in Raten begangen. Dafür wurde er an der Urne mit Niederlagen ohne Ende bestraft – mit fortgesetzten Verlusten zuerst von liberalkonservativ-rechtsliberalen, dann auch von linksliberalen und ökoliberalen Stammwählern. Und ein Ende des Niedergangs dieser im europäischen Vergleich lange mächtigsten Gralshüterin liberal definierter und parteipolitisch eigenständig organisierter Bürgerlichkeit ist auch hierzulande nicht absehbar.

Die Büchse der Pandora wurde zu Beginn der 1980er Jahre mit dem scheinbar genialen, faktisch aber selbstzerstörerischen Slogan »Mehr Freiheit – weniger Staat« geöffnet. Damit begann sich die FDP von ihrem historisch so erfolgreichen alt- und sozialliberalen Markenkern eines mitfühlenden, kommunitaristisch verstandenen Liberalismus schleichend, aber irreversibel zu verabschieden.

Kenneth Angst Der Autor war früher tätig als stv. Chefredaktor der NZZ, Co-Chefredaktor der Weltwoche und persönlicher Berater von Bundesrat Kaspar Villiger. Heute arbeitet er als Publizist und Berater für Public Affairs, Medien- und Politik-Kommunikation.

Stattdessen wurde der Zentral- und Leitwert »Freiheit« neoliberal dogmatisiert und verabsolutiert. Im Gefolge davon kam es zum ideologischen Bruch mit der Tradition eines freisinnigen Credos, welches die Partei der Starken, Mächtigen und Erfolgreichen erst für breitere Volksschichten attraktiv gemacht hat. Gemeint ist das liberalkonservative Credo, wonach schrankenlose, nicht regulierte Individual- und Marktfreiheit zu einer Bedrohung für das Gemeinwesen, für Natur und Lebenswelt wird.

Denn ohne gesellschaftlich, ökologisch und auch moralisch motivierte, quasi systemrelevante Einschränkungen verkommt Freiheit zu einer Quelle von permanenter Unsicherheit und materieller Ungleichheit. Zu einer existenziellen Großgefahr für die Leistungsschwachen und die weniger Begabten. Zum Schlachtfeld eines permanenten Glücks- und Selbstverwirklichungs-Stress, der viele überfordert und erschöpft.

Statt sich rechtzeitig als bürgerlich-liberale Alternative zur neo- und nationalkonservativen, sozialdarwinistischen, staats- und steuerfeindlichen SVP zu positionieren, näherte sich die FDP ihrem erklärten Hauptgegner mehr und mehr an – und empfahl sich so als ständig verhöhnter Allianzpartner eines neu regenerierten Bürgerblocks. Die Folgen für den Freisinn waren und sind fatal: Verlust der mittelständischen Stammwähler, Flucht aus der politischen Mitte, Preisgabe an ideologischen Alleinstellungsmerkmalen. Im Kern: fortgesetzte Einbußen an liberaler Definitions-, Deutungs-, Themen- und Diskursmacht an alle andern (links-, rechts- und gut)bürgerlichen Kräfte und Konkurrenten.

Ganz wesentlich wurde der Freisinn für seine neo- und radikalliberale Neupositionierung bestraft mit einer bis heute anhaltenden Massenflucht von Bildungsbürgern, von Sozial- und Gesinnungsliberalen in die parteipolitische Abstinenz.

Per saldo deutet heute fast alles darauf hin, dass die FDP ihre Chancen auf eine künftige Rückeroberung von politischen Marktanteilen dauerhaft verspielt hat. Angesagt ist vielmehr die weitere Schrumpfung hin zu einer kleinen, elitären Funktionärs-, Globalisierungs-, Markt- und Individualisierungspartei – mit immer noch weniger Regierungs-, Wähler-, Initiativ- und Referendumsmacht.

Es sei denn, es gelänge dem Freisinn entgegen allen gut begründeten Prognosen doch noch, aus dem unlängst erstmals gestoppten Höhenflug und der intern auch deshalb anstehenden Zerreißprobe seiner rechtskonservativen Hauptkonkurrenz rasch und mutig altliberales Kapital zu schlagen. Dies unter der neuen Führung des designierten Parteipräsidenten Philipp Müller, eines überaus selbstbewussten, sachpolitisch kompetenten, nicht elitären und unabhängig politisierenden Machers und Vertreters der mittelständischen KMU-Wirtschaft.