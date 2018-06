»I want to open eyes«, das hat der Maler Josef Albers immer wieder über seine Kunst gesagt, in einem Englisch mit ausgeprägt deutschem Akzent – »Ich möchte Augen öffnen«. Der Satz war so etwas wie das Motto des knorrig wirkenden Künstlers, der in Bottrop zunächst Volksschullehrer war, bis er 1920 als ältester Schüler ans Bauhaus nach Weimar ging und dort bald die Glaswerkstatt übernahm. Im November 1933 wanderte er in die USA aus und unterrichtete – nach drei Wochen Sprachunterricht – Malerei am neu gegründeten Black Mountain College in South Carolina. Albers wurde so zum einflussreichsten Vermittler zwischen europäischer und amerikanischer Moderne. Ein kleines Wunder ist es, wie dieser handwerklich ausgebildete Theoretiker eine ganze Generation von Künstlern inspirierte. Zu seinen Schülern gehörten so unterschiedliche Heroen des 20. Jahrhunderts wie Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Donald Judd und Richard Serra.

Die Eröffnung »seines« Museums in Bottrop, des Josef Albers Museums Quadrat, im Herbst 1976 erlebte er nicht mehr; nur wenige Monate zuvor war er gestorben. Gewiss aber hätte ihm der Bau gefallen: ein pavillonartiges Gebäude, ebenso übersichtlich wie großzügig, das durch seine Glasfronten die Parklandschaft mit ihren Skulpturen in die Räume hineinlässt. Hier, im Ambiente einer klassischen Modernität, hat eine Auswahl von mehr als 80 Albers-Gemälden, vielen Grafiken, Fotos und Glasobjekten dauerhaft ihren Platz gefunden.

Wie aber macht man einen ernsten Klassiker der Abstraktion attraktiv für eine visuell verwöhnte Besucherschaft? Wie erneuert man die Spannung, macht die malerischen Qualitäten der scheinbar übereinandergelegten Quadrate lebendig? Man muss die von 1950 an entstandenen Homages to the Square schon etwas länger auf sich wirken lassen, um zu bemerken, dass hier kein Illustrator einer Theorie am Werk ist und auch nicht der Vater der Op-Art. Albers ist trotz der geometrischen Formen auch kein Konstruktivist, der mathematische Übungen anstellt; eher könnte man ihn einen strengen Zeremonienmeister der Farbe nennen. Die Farbe trug er immer aus der Tube direkt auf und klebte die Übergänge auch nicht ab.

Das Anliegen des Museums – nämlich den Besucher zum genaueren Hinsehen zu ermuntern – wird in den sorgfältig gestalteten Räumen allenthalben sichtbar. Hierzu trägt auch das hervorragende Programm an Wechselausstellungen bei, das dem Haus 2006 den Titel Museum des Jahres einbrachte. Seit zehn Jahren konzipiert Heinz Liesbrock das als »von modischen Tendenzen des Kunstmarktes unabhängig« gelobte Programm mit thematisch wechselnden Ausstellungen.

2005 war es die Gegenüberstellung von Albers’ Arbeiten mit jenen von Sol le Witt, 2008 zeigte man sie im Zusammenspiel mit Kunstwerken von Donald Judd. 2010 folgte eine Präsentation von Albers’ Arbeiten mit den nicht weniger radikalen Bildern von Ad Reinhardt, die Vergleiche über das Prinzip der Serialität, über die Wirkungsmöglichkeiten und die nuancierte Intensität einer reinen Malerei hervorriefen. In angenehmer Weise unzeitgemäß, erlaubt dieser Ansatz auch, beispielsweise zeitgenössische Landschaftsfotografie ins Haus zu holen: Die aktuelle Ausstellung der Fotografin Simone Nieweg (bis 27. Mai) präsentiert einen Natur-Mensch-Zusammenhang, bei dem der Künstler hinter vermeintlich objektiven Zusammenhängen ebenso zu verschwinden scheint wie bei den frühen Puristen der Malerei. Nieweg war Schülerin von Bernd Becher und blieb bisher eher im Schatten der bekannten Düsseldorfer Größen zurück, offenbart ihr Können aber in dieser sehr sehenswerten Schau.

Das Josef Albers Museum ist unter den 20 Ruhr-Kunstmuseen der entschiedenste Klassiker, was, wie zu wünschen wäre, eine aussichtsreiche Zukunftsperspektive nicht ausschließt.

