Sie reden wieder einmal vom Sündenfall, die Apostel der reinen Lehre. Ginge es nach ihnen, müsste der Staat im Fall Schlecker auf jede Hilfe verzichten, um den Gesetzen des freien Marktes zu huldigen. Die Entscheidung darüber, ob Bund und Länder einspringen , fällt diese Woche.

Großer Protest kam vor allem aus den Reihen der FDP . Staatliche Hilfen entsprächen nicht der marktwirtschaftlichen Ordnung. Der Wettbewerb brächte es eben mit sich, dass Firmen scheiterten. Es sei verrückt, ein Geschäftsmodell auffangen zu wollen, das oft kritisiert worden sei , unter anderem wegen miserabler Bezahlung, hieß es in der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten.

Wie bitte? Das klingt gerade so, als sollten Arbeitnehmer auch noch dafür büßen, dass sie ihr Chef so schlecht bezahlt hat – was in diesem Fall übrigens gar nicht stimmt. Abgesehen von dem gescheiterten Versuch, mit Leiharbeit die Löhne zu senken , zahlte Schlecker jahrelang nach Tarif . Aber solche Details stören ja nur bei der Verkündung von Dogmen.

Offensichtlich ist den Marktliberalen nicht einmal klar, dass sie mit ihrer Argumentation ein Eigentor schießen: Wenn nach Ansicht der FDP alle Geschäftsmodelle mit Billiglöhnen nichts taugen, warum sind es dann die Freidemokraten, die sich immer wieder querstellen, wenn es um die Einführung von Mindestlöhnen geht?

Man darf getrost vermuten, dass es seinerzeit auch im Sinne der Liberalen war, dass die rot-grüne Regierung den Arbeitsmarkt liberalisierte. Die neuen Gesetze kamen Anton Schlecker sehr gelegen, als er versuchte, über eine Leiharbeitsfirma seine Lohnkosten zu senken. Das brachte ihm, quer durch alle Parteien, viel Kritik ein. Er selbst hat dagegen nie verstanden, warum Politiker den Arbeitsmarkt erst deregulieren, aber später darüber klagen, dass ein Unternehmer die neuen Freiheiten auch nutzt. Er hielt das für populistisch – und hatte damit zweifelsohne recht.

Es geht nicht darum, den Fall Schlecker schönzufärben. Keine Frage, der Firmenpatriarch hat seine Drogeriemarktkette selbstherrlich geführt und zu lange ignoriert , dass seine Expansionsstrategie ins Leere läuft. Sie endete in der Pleite und führte zu einem Kahlschlag, wie es ihn in der deutschen Wirtschaft schon lange nicht mehr gegeben hat: Schlecker schrumpft um die Hälfte, 11.200 Menschen werden Ende dieses Monats ihre Arbeit verlieren.

In einer solchen Situation können Transfergesellschaften die Betroffenen auffangen . Genau dafür aber braucht der Insolvenzverwalter Geld. Nach seinen bisherigen Erkenntnissen ist von Anton Schleckers Vermögen – entgegen kursierender Gerüchte – nicht mehr genug übrig, um den kurzfristigen finanziellen Aufwand zu stemmen. Also bat der Insolvenzverwalter um einen Kredit beim Staat.