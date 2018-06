Personenkult ist ihr zuwider, Scheinwerferlicht lästig, ihr letztes Interview gab sie vor Jahren. Diese Zurückhaltung hat mit ihrer Herkunft aus ländlichen Verhältnissen zu tun, an die sie sich unlängst schreibend erinnert hat. Denn nach dem Wertekanon ihrer calvinistischen Familie sollte sie ein klassisches Frauenleben führen: unauffällig, fleißig, brav, im Schatten des Mannes. Und anfangs hat sie die Erwartungen auch erfüllt. Mit 20 heiratet sie, bringt drei Töchter zur Welt, hält den Haushalt in Schuss, assistiert im Geschäft des Mannes. Wie es ihr gelang, dem pflichtgefüllten Alltag dennoch Momente des Schreibens abzutrotzen, schilderte sie später einmal so: "Ich schälte die Kartoffeln, dachte mir dabei die nächsten Sätze aus, setzte die Kartoffeln auf, und während sie kochten, rannte ich ins Wohnzimmer und schrieb wieder ein paar Sätze..." Als sie 37 ist, erscheint ihr Debüt. Und prompt hatte man ein Etikett parat: die schreibende Hausfrau.

Zum Glück machte sie weiter, an einem Sekretär im häuslichen Wohnzimmer. "Ich wollte zwei Dinge", hat sie ihre Lebensziele definiert, "einen Mann heiraten, den ich liebe. Und Schriftstellerin sein." Beides ist ihr gelungen, ein eigenes Büro aber hat sie sich nie eingerichtet. Und das, obwohl sie, so die einhellige Meinung, immer noch meisterlicher erzählt, je älter sie wird. Klarer, spannender und auch radikaler in ihrem Blick auf angeblich weibliche Tugenden wie Demut oder Verzicht. So wie sie es tat, proben auch die Protagonistinnen ihrer Bücher den Ausbruch aus dem Vorhersehbaren. Und wenn sie dabei scheitern und kleinlaut in ihr altes Leben zurückkriechen oder tragisch abstürzen – sie haben es zumindest versucht.

Dass sie schreiben will, wusste sie schon als neunjähriges Kind. Tschechow und Shakespeare hießen die Vorbilder, da dachte sie, ausnahmsweise, mal im großen Stil. Die Mutter, eine ehemalige Lehrerin, versuchte ihr den "Spleen" vergeblich auszureden. Das Verhältnis zur Mutter blieb bis zu deren frühem Tod angespannt, was in ihr ein Schuldgefühl hinterließ. Lange warf sie sich vor, dass sie die kranke Mutter im Stich gelassen habe – so wie dann später auch den ersten Ehemann, von dem sie sich nach 25 Jahren trennte, weil sie sich in einen anderen verliebte.

Liebe und Sex. Lüge und Irrtum. Verlust und Verrat – das sind ihre Themen. Warum fügt ein Mensch einem anderen Schmerzen zu, wenn er ihn doch eigentlich liebt? Weil wir uns selber fremd sind, könnte die Antwort lauten. Aber das wäre ihr zu eindimensional. Und deshalb gehen ihre Geschichten oft unerwartet anders aus als gedacht oder offen. Dem Leser bleibt dann, noch ein wenig zu träumen oder über sein eigenes Leben nachzudenken. Und die Hoffnung, dass sie, die große Psychologin der Literatur, noch möglichst viele Jahre weiterschreiben wird. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 13:

Henry James (1843 bis 1916) wurde in New York geboren, lebte in Genf , London , Paris , Bologna und Bonn , in New Albany und Newport. Er ging nach Harvard , verließ die USA , um in Paris, dann London zu leben, zog für kurze Zeit nach New York und Boston , bevor er sich in London niederließ. 1915 wurde er englischer Staatsbürger. In seinen Romanen thematisierte er die Spannung zwischen der Mentalität der Neuen und der Alten Welt, aus der Perspektive seiner Figuren erkundete er Fragen der Psychologie und der Wahrnehmung. Sein dominierender älterer Bruder war der Philosoph William James. Die zitierte Kritik stammt von Virginia Woolf . Neben Romanen, Reiseberichten, Biografien und theoretischen Abhandlungen umfasst sein Nachlass Zehntausende von Briefen