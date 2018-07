Des Herren Wege sind unergründlich, und manchmal erblüht das Schachspiel an seltsamen Orten. Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma ist hierzulande eher durch seine vier Ehefrauen und 20 (plus x) Kinder als durch Ausflüge in die Welt des Schachs bekannt. Auch das Schachspiel als Gastgeschenk 2010 für die englische Königin (übrigens überreichte ein solches vorher schon Nelson Mandela beim Staatsbesuch in England ) müsste nicht unbedingt dafürsprechen, schließlich verehrte auch der wohl unverdächtige Berlusconi Gerhard Schröder einst ein kunstvolles Schachspiel. Doch in Südafrika herrscht Aufbruchsstimmung, seitdem Zuma Ende 2010 das schachliche Erziehungs- und Bildungsprogramm "Moves for Life" ins Leben gerufen und festgestellt hat: "Schach ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Spiel, vor allem fördert es strategisches Denken sowie Konzentration, analytische Fähigkeiten und Problemlösen." Ganz sicher hilft auch, dass die Erziehungsministerin Angie Motshekga eine begeisterte "Schach-Mom" ist. Wie übrigens auch für den nigerianischen Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka war Schach für Zuma in der Einzelhaft im Gefängnis eine wichtige Stütze (wie auch in Zweigs Schachnovelle), um sich geistig gesund zu halten.

Dies ist ein Zweizüger des einstigen südafrikanischen (heute in England lebenden) Spitzenspielers David Friedgood, welchen ich kürzlich auf der Webseite chessbase.com entdeckte. Schön und schwer! Wie setzt Weiß am Zug im zweiten Zug matt?

Lösung aus Nr. 13:

Mit welchem Donnerschlag setzte Weiß in drei Zügen matt?

Nach dem Damenopfer 1.Da8+! gab Schwarz schon auf, weil er nach 1...Txa8 2.Txa8+ Te8 3.Txe8 matt ist – der Springer d6 vereitelt die Flucht des Königs nach f7