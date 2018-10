Zumindest Guido Westerwelle wird diese Ausstellung nicht so schnell vergessen. Denn kaum hatte er die große Schau über die Kunst der Aufklärung in Peking eröffnet, wurde der Kunstaktivist Ai Weiwei ohne Nennung von Gründen weggesperrt – und der Bundesaußenminister stand nackt da. Futsch der warme Dialogmantel, das schöne Völkerverständigungsjackett, das ganze kulturpolitische Geschmeide. Und die Ausstellung galt fürderhin als hoffnungslos gescheitert.

Doch stimmt das? Hätte man sich die zehn Millionen Euro besser sparen sollen?

Nach genau einem Jahr geht die Kunst der Aufklärung jetzt am Samstag zu Ende. Gut 450.000 Besucher kamen, nicht berauschend viel, aber auch nicht wenig für eine Ausstellung, die kaum beworben wurde und zu Anfang mit hohen Eintrittspreisen schreckte. Sie bot kein Spektakel und löste keine Debatten aus, jedenfalls nicht in China . Allein die Deutschen diskutierten, ob die Ausstellung nicht schärfer, härter, lauter für die Sache der Aufklärung und der Menschenrechte hätte werben müssen. Die drei Museumsdirektoren aus Dresden , Berlin und München – das war der Vorwurf – ließen sich von den chinesischen Apparatschiks einwickeln, ihre Ausstellung sei kaum mehr als das dekorative Alibi eines Gewaltregimes.

Das stimmt und stimmt nicht. Denn wer die Aufklärung ernst nimmt, wird kaum anders können, als die Kunst vor allem als Kunst zu zeigen. Gerade das ist ja das Vermächtnis dieser Epoche: Im 18. Jahrhundert werden die Künstler frei, sie lösen sich aus ihrem Dienst an der Macht und verlieren den propagandistischen Auftrag. Sie wollen nicht länger eingespannt werden, nicht zur Verherrlichung eines Herrschers und auch nicht, um für was auch immer zu missionieren.

Wer mit Immanuel Kant die Aufklärung tatsächlich als »Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit« begreift, wird auch das chinesische Publikum mit wohlmeinenden Bekehrungsausstellungen verschonen. Und darauf setzen, dass die ästhetische Erfahrung ihre eigenen, unkalkulierbaren Wirkungen zeitigt. So gesehen, erweisen sich all jene, die sich mehr Didaktik und Belehrung wünschten, geradezu als Antiaufklärer.

Dennoch haben sie in einem recht: Es war ebenso naiv wie verbohrt, die Aufklärung ausgerechnet im Nationalmuseum zu feiern , an diesem Ort, an dem niemand den Machtspielchen, den Rankünen und Ängsten der Parteibonzen entgehen kann. Zwar gab es ein paar Diskussionsrunden am Rande, um auch das intellektuelle und künstlerische Milieu einzubinden. Doch die Eitelkeiten, die deutschen wie die chinesischen, überstrahlten alles. Man wollte sich sonnen im Glanz der Macht, und der Kunst blieb nur der Schattenplatz.

Am Ende wird niemand glücklich sein mit dieser Ausstellung, vor allem in Deutschland nicht. Einmal mehr hat sich in den Debatten das Bild vom bösen, unbelehrbaren Chinesen in klarstem Schwarz-Weiß verbreiten dürfen. Und nicht wenige lehnen sich nun zurück im Gefühl der moralischen Überlegenheit. Das hätte man deutlich billiger haben können, ganz ohne die zehn Millionen Aufklärungs-Euro.