Wenn man die aktuellen Sommerkollektionen anschaut, sieht man viele Unterhosen – nur werden sie diesmal nicht darunter getragen: Es handelt sich um eine Mischung aus Hotpants und Knickers, die so eng und knapp geschnitten sind, dass sie zum Teil schon in der Leiste wieder enden. Bei Louis Vuitton , Dolce & Gabbana, Balenciaga, Proenza Schouler oder Etro sieht man solche Unterhosen, die offensichtlich als Shorts gemeint sind.

Der neue "Panty"-Schnitt erinnert an die Pin-up-Zeichnungen von Alberto Vargas, dessen Arbeiten in den vierziger Jahren vor allem im amerikanischen Männermagazin Esquire veröffentlicht wurden. Diese Hosen waren so kurz, dass man ihnen den Namen short shorts gab. Auch in den siebziger Jahren trug man Hotpants, die oben kurz über den Bauchnabel gingen und unten so kurz wie möglich waren. Es war ein Kleidungsstück für die rebellische Jugend. Die Vorstellungen der Kriegsgeneration, wie man sich anzuziehen habe, wurden dadurch einigermaßen über den Haufen geworfen. James Brown widmete den Hotpants 1971 sogar einen Song, es war eine Lobeshymne auf die neue Frau. Attraktiv sollte sie sein und gleichzeitig sexuell befreit.

Vielleicht hat es einmal wirklich etwas Befreiendes gehabt, all die Bleistiftröcke und Korsagen wegzuwerfen und sich in allerkürzeste Hosen zu kleiden, die kaum die Gesäßbacken verdeckten. Allerdings war dies eine Befreiung, die gleichzeitig Männerfantasien beflügelte – und immer schon etwas seltsam Klebriges hatte: Die angeblich befreite Frau zeigte mehr sexuelle Reize als je zuvor – sollte sich dabei aber selbstbestimmt fühlen, nicht etwa zum Objekt gemacht. Kein Wunder, dass Männer das gerne besangen.

Alle Kolumnen von Tillmann Prüfer im Überblick © Peter Langer

Der aktuelle Panty-Schnitt hat einen hüfthohen Bund und ist extrem kurz am Bein. Die Beine werden dadurch optisch verlängert – man könnte auch sagen, dass man von der Trägerin hauptsächlich Bein sieht.

Die neuen ultrakurzen Hosen sehen so aus, als ob die Bademode die Straße erobert. Man muss als Frau schon sehr selbstbewusst sein, um das zu tragen. Vielleicht bleibt es ja eine der Moden, die sich nicht von den Laufstegen heruntertrauen. Sicher ist nur, dass James Brown den neuen Pantys auch gern einen Song gewidmet hätte.