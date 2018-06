Sie sind Hobbyköchin oder Hobbykoch, verdienen also mit dem Kochen nicht Ihr Geld? Sie können ein dreigängiges Menü mit eigenen Rezepten entwickeln, in dem mindestens einmal Fisch vorkommt? Dann sind Sie bei unserem Kochwettbewerb genau richtig.

Schreiben Sie uns Ihre drei Rezepte auf (samt genauer Zutatenliste für vier Portionen), und erzählen Sie uns auch etwas über sich: über Ihre Vorlieben und Erfahrungen beim Kochen sowie darüber, warum Sie welchen Fisch für Ihr Menü gewählt haben und woher Sie ihn beziehen.

Dies schicken Sie bitte bis 26. April 2012 an kochwettbewerb@zeit.de oder an DIE ZEIT, Kochwettbewerb, 20079 Hamburg . Aus allen gültigen Einsendungen wählt eine Jury (Barbara und Wolfram Siebeck, die Spitzenköche Cornelia Poletto, Dieter Müller , Ali Güngörmüs , Dario Cammarata und Giovanni Russo sowie Thorsten Behnk und Jörg Nöcker von der Küchenpraxis Hamburg) vier Menüs aus.

Die Einsender dürfen diese dann für Wolfram Siebeck und 60 Gäste zubereiten: am 3. Juli im Hotel Villa Kennedy ( Frankfurt am Main ) und am 20. Juli im Hotel The Charles ( München ). An beiden Abenden wird sich zeigen, welche Hobbyköchin oder welcher Hobbykoch die besten Nerven hat, denn nach jedem Gang stimmen alle Anwesenden – Spitzenköche, Winzer, Journalisten und andere Fachleute – darüber ab, welches Menü ihnen besser gefallen hat.

Der Frankfurter und der Münchner Sieger erhalten je einen professionellen Dampfbackofen von Gaggenau, die beiden Zweitplatzierten je einen Gaggenau-Weinklimaschrank. Und unter allen gültigen Einsendungen verlosen wir darüber hinaus einen Besuch in der Fischmanufaktur von Deutsche See in Bremerhaven , samt Anreise und Aufenthalt.