11.04 Uhr Polizeinotruf: Hallo, wir sind hier an der Schule. Hier wurde gerade ein Lehrer erschossen. – Was? – Wir haben jetzt alle Angst. – Wo sind Sie denn? – Weiß nicht, welche Etage sind wir? Hallo, hier ist die Schule. – Ja und. – Hier hat gerade ein Mann einen Lehrer erschossen. – Ein Mann? – Ja. – Ist der noch da? – Wissen wir nicht. – Wisst ihr nicht? Wie ist denn dein Name? – Bernd. – Gut, Bernd, wir kommen.

11.05 Uhr Polizeinotruf: Hier wird geschossen. Hier ist die Schule. Mehrere Menschen sind schwer verletzt, schnell. – Wo, direkt in der Schule? Ja, ja. – Wir kommen. Wer sind Sie denn? – Ich bin der Hausmeister. Es sind mehrere Menschen sehr verletzt, schnell!

11.05 Uhr Funkverbindung Kanal 356: 11 an die Elster. Sofort zur Schule. Dort soll eine Straftat passiert sein. (...) Das soll immer noch in Gang sein. Also äußerste Vorsicht. – Jawohl, sperr ab. – Ja, in der zweiten Etage soll eine verletzte Person liegen. – Wie gesagt, der Täter ist noch im Objekt und führt sein Handeln durch. –Alles klar. (…)

11.08 Uhr Funkverbindung Kanal 256: Elster für Elster 11/10. Elster hört. – So, ich hab hier die totale Panik. Alle Schüler flüchten über alle möglichen Zäune. Ich hab hier den absoluten Ernst. Es ist in der zweiten Etage. Ich habe noch keine weitere Information, wie dort die Tat weiter gehandelt werden soll. Ich brauch alles, was zur Verfügung steht, plus Notarzt, SEK, et cetera pp. (...) Achtung, Schusswechsel auf Polizeibeamte. (…)

11.10 Uhr Polizeinotruf: Ja, hallo, hier ist Suse aus der Schule. – Ja, Suse, was ist? – Hier wird, hier wird geschossen. – Ja, Suse, was ist? Wo bist du jetzt? – Wir sind hier oben in Chemie. Seid doch mal ruhig, ich hab die Polizei dran. – Bleibt im Raum, bleibt eingeschlossen, wenn’s geht. – Ja, es gibt viele Verletzte. – Ja, ist klar, Suse, wir sind unterwegs.

11.10 Uhr Funkverbindung 2m-Kanal: Der Täter ist auf dem Hof und schießt. Ich hab auf dem Schulhof noch viele Kinder. Der ist schwarz maskiert und schwarz bekleidet. (...)

11.12 Uhr Funkverbindung 2m-Kanal: Elster für Elster 11/10. Ich rufe die Elster. Wie sieht’s aus mit Sonderkräften? – Ich höre dich. – Eine Person, schwarz bekleidet, ballert wie wild um sich. – Elster, ich würde vorschlagen, die Schutzpolizei macht Außensicherung. Ich geh da jedenfalls nicht rein. (…)