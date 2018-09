Verstecken Sie die 25 Primzahlen kleiner 100 in den Eiern, wobei zwei aufeinanderfolgende Primzahlen nicht benachbart sein dürfen, auch nicht diagonal, und beachten Sie dabei die Farben:

Rot: Die Zahl links daneben ist kleiner als diese Zahl. Blau: Die Zahl, die in einer Spalte zwischen zwei blauen Eiern steht, ist der Durchschnitt der beiden Zahlen in den blauen Eiern. Gelb: Addiert man diese Zahl zu der Zahl rechts daneben, so erhält man ein Palindrom. Grün: Diese Zahl ist größer als alle anderen Zahlen in dieser Zeile. Lila: Diese Zahl ist kleiner als alle waagerecht und senkrecht angrenzenden Zahlen. Beachten Sie: 1 ist keine Primzahl!

Lösung aus Nr. 14:

Waagerecht:

A 173512 G 18 H 22 I 17 J 478 L 933 N 239 P 293 Q 44 S 48 T 16 U 271949

Senkrecht:

A 114242 B 78 C 328 D 529 E 11 F 273369 K 73 M 39 O 941 P 289 R 47 T 14