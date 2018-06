Einen beträchtlichen Teil der jüngeren deutschen Literatur erkennt man daran, dass ihre Autoren alles tun, um zu verbergen, dass sie deutsche Literatur schreiben. Die Helden dieser Texte tragen internationale Vornamen, sie haben angelsächsische Filme im Kopf und angelsächsische Musik im Ohr, und sie bewegen sich durch Städte, die nicht zu erkennen geben, dass es deutsche Städte sind. Darin verrät sich ein mächtiger Fluchtreflex: Wenigstens im Schreiben wollen die Autoren dem Land entkommen, in dem sie leben, jenem Deutschland, das junge Angelsachsen in Umfragen immer wieder zum langweiligsten Ort auf dem Planeten wählen.

Eine andere Strategie hat im Jahr 1978 der Theaterdichter Botho Strauss verfolgt, als er sein Stück Groß und klein schrieb. Dessen unglückliche, nach Geborgenheit und Zusammenhang suchende Heldin, Lotte, ist ins Deutsche wie geworfen, sie stammt aus Remscheid-Lennep, und die Verzweiflungsreise, auf welche Strauss sie in seinem Stationendrama schickt, führt sie von Saarbrücken über Essen nach Hörnum/ Sylt . Sie fällt durch ihr Land wie durch einen grauen Schacht.

Strauss hat seine Lotte mit den Eigenarten und Mulmigkeiten ihres Heimatlandes geradezu geteert und gefedert; er lässt sie eine Sprache sprechen, die nur eine überempfindsame, schutzlose, welthellhörige Deutsche sprechen kann; und er umgibt (um nicht zu sagen: erdrückt) sie mit Nebenfiguren, die von einem verlegenen Erklärungszwang und größenwahnsinnigen Erklärungsrausch getrieben sind, wie ihn so nur Deutsche kennen.

Theater Theater "Big and Small" »Big and Small« ist vom 27. April bis zum 19. Mai in London, vom 25. Mai bis zum 3. Juni bei den Wiener Festwochen und vom 9. bis zum 17. Juni bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen zu sehen

Wenn nun die australische Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett im ausverkauften Théâtre de la Ville in Paris sich der Lotte annimmt, hat man ein wenig den Eindruck, hier tue eine weltberühmte Person eine gute Tat: Blanchett , Inhaberin eines Sterns auf dem Walk of Fame in Hollywood, übernimmt eine Patenschaft für eine verwirrte, untergehende deutsche Theaterfigur.

Lotte, die nach der Trennung von ihrem Mann niemanden mehr hat, an dem sie sich festhalten kann, ist die wunderlichste Heilige des modernen deutschen Theaters. Indem sie verzweifelt, tröstet sie die Mitmenschen; indem sie strauchelt, stabilisiert sie die Umstehenden: ein menschlicher Trittstein, auf den andere springen, um ans sichere Ufer zu kommen, eine Katalysatorin, die nichts hat von den rettenden Vorgängen, die sie bewirkt.

Frühere Lotte-Verkörperungen wirkten immer so, als seien sie auf dem Weg in eine geschlossene Anstalt oder in ein Kloster – ihnen war auf Erden nicht zu helfen (man denke an Edith Clever, die in Peter Steins Uraufführung, 1978 an der Berliner Schaubühne, die Lotte spielte). Cate Blanchetts Lotte hingegen wirkt, in dieser Produktion der von ihr geleiteten Sydney Theatre Company , als gehöre sie in ein überirdisches Varieté: eine leuchtende Eisbrecherin im Packeis. Hier fällt eine Übermütige unter die Verdrossenen, eine Freigiebige unter die Klemmer, eine Aufgeschlossene unter die Eingerüsteten. Sie findet nur niemanden, der fähig wäre, ihre Lebensfreude zu teilen. Sie bleibt mit ihrem Übermut allein. Ihr Leben ist ein Fest, zu dem alle eingeladen sind, aber es wird von allen boykottiert.

Am Ende verrät Lotte, dass sie eine der 36 Gerechten sei, die Gott auf der Erde herumirren lässt, damit sie die Welt zusammenhalten. Dabei macht Cate Blanchett beschwichtigende Gesten zum Himmel hin, als wolle sie sagen, er, unser nachlässiger Schöpfer, solle mal nicht alles auf seine ewige Goldwaage legen, er müsse doch wissen, dass auf Erden die Worte eine geringere Dichte hätten und dass man hier unten dicker auftragen müsse.