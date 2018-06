Es gibt Rituale, die sagen mehr über den sozialen Status einer amerikanischen Familie aus als die Anzahl der Autos vor der Garage oder die Höhe der Hypotheken auf das dazugehörige Haus. Going to the game ist ein solches Ritual. Mit der Familie ins Stadion gehen. Vor einigen Wochen überschlug Robert Baker, 60 Jahre alt, glühender Fan der Universitätsmannschaft der South Carolina Gamecocks, die Kosten für den jährlichen Besuch des Frühjahr-Turniers.

Zwanzig Dollar pro Ticket, dazu eine Runde Coca-Cola und Pommes plus Benzin für die Fahrt von Greenwood zum Spielort. Baker kam für sich und seine fünf Enkelkinder auf insgesamt 250 Dollar, die er sich nicht mehr leisten kann, weil er arbeitslos ist. Und wenn ihn irgendetwas aus der Fassung bringt, dann das Gefühl, vor seiner Familie als alter, armer Mann dazustehen.

Vor wenigen Wochen blätterte David Wilson, 58 Jahre alt, glühender Fan des Profi-Teams der New England Patriots , durch seinen Terminkalender und stellte fest, dass er am Wochenende des 5.Februar Zeit hatte, mit seinen fünf Kindern zum Superbowl, dem Endspiel der nationalen Football-Liga, zu gehen. Die Patriots gegen die Giants aus New York . Wilson charterte eine Privatmaschine, lud außer seinen Kindern noch zehn Geschäftspartner an Bord und flog zum Finale nach Indianapolis . 40.000 Dollar kostete ihn der Ausflug – Logenplätze, Lachshäppchen und Limousinenservice inklusive.

Was soll’s, könnte man jetzt sagen. Arm und reich – nirgendwo ist der Gegensatz normaler als in Amerika . Aber womöglich stehen Baker und Wilson für mehr als diesen "uramerikanischen" Kontrast, für etwas, das nicht mehr das amerikanische ideologische Fundament vom individuellen Aufstieg und Glück untermauert, sondern das Fundament der Gesellschaft zersetzt wie "ein geruchloses Gas". So hat der Publizist George Packer die wachsende Ungleichheit im Land unlängst in einem Essay beschrieben.

Robert Baker, ein gelernter Betriebswirt, lebt in Greenwood, einer Stadt mit 23.000 Einwohnern im Bundesstaat South Carolina . Greenwood hält einen amerikanischen Rekord: Nirgendwo sonst, sagen die Statistiker des U.S. Census Bureau, ist das durchschnittliche Jahreseinkommen einer vierköpfigen Familie zwischen 2005 und 2010 so tief gesunken: um 28 Prozent auf knapp 31.000 Dollar. Und nirgendwo sonst ist die Zahl von Menschen in Armut so drastisch gestiegen : von 11,8 auf 26,4 Prozent. Als mittellos gilt in Amerika eine Familie, die nicht mehr als 23.000 Dollar im Jahr zur Verfügung hat.

David Wilson, ein Hedgefondsmanager, wohnt in Greenwich, einer Stadt mit 61.000 Einwohnern im Bundestaat Connecticut . Greenwich gehört zu den reichsten Kommunen des Landes. Das durchschnittliche Familieneinkommen ist trotz Wirtschafts- und Finanzkrise nicht gesunken, sondern gestiegen, auf 130.000 Dollar. Nur 5,8 Prozent der Leute sind arm. Doch weil die Lebenshaltungskosten in Greenwich so hoch sind, hat die Stadt die Armutsgrenze auf ein Jahreseinkommen von 44.000 Dollar angehoben. Nach dieser Rechnung gelten etwa sechs bis sieben Prozent als mittellos.

Robert Baker und David Wilson heißen in Wirklichkeit anders, doch sie wollen ihre Namen nicht in der Presse gedruckt sehen, nicht einmal in einer ausländischen Zeitung. Sie wollten sich für diese Reportage auch nicht fotografieren lassen, nicht einmal von hinten. Baker, weil er sich für seinen sozialen Absturz schämt, Wilson, weil er Angst vor Neidern hat.

Auch die Bürgermeister, die zumindest ihre Namen nicht verbergen können, möchten eigentlich keine Schlagzeilen über ihre Städte. Der Demokrat Welborn Adams sagt, die düsteren Zahlen für Greenwood seien übertrieben; der Republikaner Peter Tesei meint, die Daten für Greenwich zeichneten ein zu rosiges Bild. Adams spricht von langwierigen, aber hoffnungsvollen Umbrüchen nach dem Untergang der gesamten Baumwollindustrie, die einst in Greenwood jeden zweiten Arbeiter ernährte. Tesei verweist auf den Börsencrash und den jähen Absturz der Haus- und Grundstückspreise, die auch Greenwich hart getroffen hätten.

Doch räumen beide ein, dass Greenwood und Greenwich paradoxerweise am selben Phänomen leiden: der Erosion der Mittelschicht, die solche Städte politisch und sozial zusammenhält. In Greenwood zerbröckelt sie, weil Menschen wie Baker verarmen. In Greenwich, Connecticut, verschwindet sie, weil sie nicht Schritt halten kann, seit Millionäre wie Wilson das Preisgefüge bestimmen.