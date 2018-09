Der Traumwagen meiner Frau. Nun steht er vor unserer Haustür. Jedes Mal, wenn wir in der Autostadt sind, meine Eltern wohnen in Wolfsburg , setzt sich meine Frau hinter das Steuer eines Touareg und schwärmt. So hoch, so breit, so groß.

Der Testwagen ist vollgepackt mit den neuesten Sonderausstattungen. Front Assist, Dynamic Light Assist, Lane Assist, Keyless Access, Area View. Mit diesen und einigen anderen Kleinigkeiten beläuft sich der Preis der endausgestatteten Geländelimousine dann auf 85.775 Euro. Ein Traumpreis. Wie macht sich der Traum wohl in der Realität?

Per Fernbedienung öffne ich die Heckklappe, für einen Ausflug darf es auch ein Koffer mehr sein. Ich staune über die unendlich vielen Einstellungsmöglichkeiten für die Nappaledersitze, und es nimmt Zeit in Anspruch, bis die optimale Sitzposition gefunden ist. Diese lässt sich zum Glück abspeichern. Trotz unzähliger Funktionen finden sich auch Nicht-IT-Manager schnell zurecht. Unser Sohn freut sich über die Sitzheizung hinten, vermisst aber Displays in den Vordersitzen, auf denen er während der Fahrt Filme gucken könnte.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Wir machen uns auf nach Kärnten . Wie auf Kufen gleiten wir über die Autobahn in Richtung Süden. Den Kollisionswarner für den toten Winkel benötigen wir selten, da wir hauptsächlich auf der linken Spur unterwegs sind. Auf dem Hotelparkplatz hilft leider auch die Umgebungsansicht Area View nicht, die Parkplätze sind nicht für die Dimensionen eines Touareg angelegt. Wir müssen ihn mit angeklappten Spiegeln am Straßenrand abstellen.

Ansonsten gibt es für jedes Terrain die richtige Einstellung. Der Touareg ist nicht nur groß, sondern auch anpassungsfähig, so bewegen wir uns spielend auf Serpentinen oder Geröllwegen zwischen schneebedeckten Bergen. Will man dabei den Radiosender wechseln, braucht man nicht einmal die Hand vom Lenkrad zu nehmen. Man sagt: »nächster Sender«. Und die Sprachsteuerung versteht einen, sie ist zuverlässiger als die des iPhones .

Während der Rückfahrt leuchtet über der Autobahn der Vollmond. Der Motor aber heult nicht. Wir rollen in Richtung Norden mit jenem summenden Oberklasse-Komfort, der einem das Gefühl einer Yoga-Stunde auf Rädern gibt. Die ganze Familie ist begeistert. Schweren Herzens geben wir den Wagen am nächsten Tag wieder zurück. War ja nur ein Traum.

Technische Daten

Motorbauart: 6-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 150 kW (204 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 8,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 206 km/h

CO2-Emission: 184 g/km

Durchschnittsverbrauch: 7,0 Liter

Basispreis: 49.600 Euro

Dirk Mausch ist IT-Manager bei der ZEIT