Fundraising hat es schon immer gegeben, nur der Begriff und die Professionalisierung sind neu. Es geht darum, Spenden beziehungsweise Kapital (funds) für gemeinwohlorientierte Organisationen zu beschaffen (to raise) , die in der Regel an keine Gegenleistungen gebunden sind. Die meisten deutschen NGOs haben also immer schon Fundraising betrieben, ohne den englischen Begriff dafür zu kennen. In Deutschland wurde der Beruf Ende der achtziger Jahre professionalisiert.