Wir schreiben das Jahr 2042, ein junger Mann mit ängstlichem Blick sitzt seinem Psychoanalytiker gegenüber:

»Worüber wollen Sie mit mir sprechen?«

»Über Vögel. Immer wenn ich Vögel sehe, wird mir schlecht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll...«

»Machen Ihnen Vögel Angst?«

»Nein, ich finde sie ekelhaft, ich bekomme einen Würgereiz, wenn ich sie sehe. Ich glaube, das hat mit meiner Mutter zu tun.«

»Hm.«

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

»Als ich noch sehr klein war, kein Jahr alt, es muss im Frühjahr 2012 gewesen sein, da fütterte meine Mutter mich... haben Sie vielleicht ein Glas Wasser?«

»Bitte.«

»Danke. Also meine Mutter lebte damals streng vegan, selbst die Schuhe mussten vegan sein, sie nannte das the kind life , das gütige Leben. Sie war, als sie jung war, Schauspielerin gewesen, vielleicht kennen Sie sie? Ende der neunziger Jahre rockte sie zusammen mit Liv Tyler in diesen Aerosmith-Videos... sie waren so ein sexy Duo, alle Jungs waren verrückt nach ihnen.«

»Alicia Silverstone ist Ihre Mutter?«

»Genau. Dann hat sie ihr ganzes Leben unter dieses eine Motto gestellt, sie war wie besessen, wir lebten mit vier geretteten Hunden in einem Öko-Haus in Los Angeles , sie schrieb in ihrem Blog darüber, wie aufregend sie es findet, mit meinem Vater einen Komposthaufen anzulegen. Sie verfasste Bücher, in denen es um die richtige Ernährung für Kinder ging. Natürlich achtete sie auch bei mir drauf. Also eines Morgens hat meine Mutter gefrühstückt, wie immer Misosuppe, Mochi mit Noriblättern und Daikon...«