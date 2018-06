Ab und zu kommt es vor, dass zwei Menschen sich treffen und feststellen, dass sie füreinander bestimmt sind. Ihr ging es so mit ihm und vice versa. Weshalb man, wenn man von ihr erzählt, stets auch ihn im Hinterkopf hat. "Ein Geschenk des Himmels" sei diese Begegnung in einer mittelgroßen Stadt im flachen Norden gewesen, hat sie mal gesagt, und natürlich dachten alle, die große Liebe sei da mit im Spiel. Aber letztlich ging es "nur" um Berufliches, sie war die Interpretin seiner Minimalkunst, auf kongeniale Art und im Ergebnis wohl ohne Verfallsdatum – ein im Rückblick verblüffender Erfolg, weil sie tatsächlich nur drei Jahre ein Traumpaar bildeten.

Vorher – nachher. Tatsächlich lässt sich ihr Leben so einteilen. Vorher, das war die Kindheit in einer Musikerfamilie. Großvater und Vater spielten beim Orchester, die Mutter war Sängerin, ihr Bruder machte später das Cello zu seinem Lebensinhalt. Klar, dass auch sie die Künstlerlaufbahn anstrebte, schon in der Schule glänzte sie im Laienspiel, ihr Studium finanzierte sie mit Auftritten in einer Jazzband. Aber letztlich zog es sie mehr zum Theater denn zur Musik, bald spielte sie die klassischen Heldinnen. Goethe, Schiller, Ionesco. Auch wenn sie mit ihrem Charaktergesicht "so gar nicht hold und niedlich" und damit für Jungfrauenrollen ungeeignet war, anfangs ein Nachteil, wie sie später in einem ihrer raren Interviews preisgab.

Als sie ihr Himmelsgeschenk erhielt, war sie immerhin schon Mitte dreißig. Und er hatte eigentlich einen anderen Typ Frau gesucht, doch dann vertrieb sie alle Stereotype aus seinem Kopf dank ihrer "hinreißenden Disziplin", wie es häufig über sie hieß. "Wenn jemand eine Bach-Sonate spielt, hört man schließlich auch jeden kleinsten Fehler", kommentierte die Musikertochter solches Lob – und formulierte damit auch den höchsten Anspruch an sich selbst. Angeblich hat sie jedes Zucken im Mundwinkel oder Hochziehen einer Augenbraue so lange geübt, bis sie es im Schlaf abrufen konnte. Die Beherrschung der Mimik blieb ihr Markenzeichen, auch im Nachher der Solokarriere. Anders als viele Kolleginnen, die – älter werdend – nur noch in Nebenrollen als Großmutter auftauchen, blieb sie ein Star; beliebt, bewundert und beständig auf dem schmalen Schwebebalken zwischen Komik und Tragik.

Dabei galt sie als extrem scheu. Bei Dreharbeiten wohnte sie lieber in einem separaten Hotel, abseits vom Rest des Filmteams. Promi-Aufläufe mied sie, ihr Privatleben hielt sie geheim. Allenfalls erfuhr man, dass sie Katzen mochte und zur Entspannung gern Freunde bekochte, Klavier spielte oder malte. Ein Näheflüchtling, eine Einzelgängerin. Als sie schwer erkrankte und kurz darauf starb, las man viele Nachrufe; der zärtlichste aber kam von ihm: "Liebe..., dein Timing war immer perfekt. Nur heute hast Du die Reihenfolge nicht eingehalten, na warte..." Wer war’s?

Lösung aus Nr. 15:

Die österreichische Bergsteigerlegende Paul Preuß wurde 1886 in Altaussee (Steiermark) geboren. Während seines Studiums und seiner Assistentenjahre an der Universität München stand der überaus erfolgreiche Bergsteiger auf etwa 1200 Alpengipfeln und führte etwa 150 Erstbegehungen durch, meist im Alleingang. Er verzichtete bewusst auf technische Hilfsmittel, im berühmten "Mauerhakenstreit" begründete er sein Ideal des freien Kletterns. Berge waren für ihn ein Maß für Kräfte und Fähigkeiten des Menschen. Im Oktober 1913 verunglückte er am Mandlkogel im Gosaukamm tödlich. Wegen seiner jüdischen Herkunft litt sein Andenken im Nationalsozialismus, und er geriet in Vergessenheit. Erst in den 1970er Jahren entdeckten ihn die Free Climber als Vorbild wieder