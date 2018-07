Die Sprache ist an sich etwas Schwieriges. Die deutsche sowieso. Zum Glück gibt es noch Kreuzritter, die mit ihr korrekt umzugehen wissen. So etwa die Freiheitlichen, die wieder ungerechte Häme einstecken mussten. Stand doch auf einem ihrer Plakate "Spekulaten" zu lesen. Doch wer hier einen Fehler in der Strache-Sprache entdeckt haben will, irrt. Handelt es sich doch dabei um die eingedeutschte Form der süßen Versuchung "Spekulatius".

Man wollte damit offenkundig zweierlei bewirken: einerseits beinharte Kritik an immigrierten unnötigen Fremdwörtern, das ist rühmlich. Andererseits ein Plädoyer für eine ausgewogenere Ernährung mit Verzicht auf Süßspeisen. Das ist wichtig für die Volksgesundheit. Bald sollen sogar Varianten affichiert werden, in denen von bösen Speckulanten die Rede sein wird.

Ein weiterer Fels in der Brandung gegen das Meer der Sprachverwahrlosung ist Josef Pröll. Schon als Finanzminister ließ er poetische Ansätze – etwa beim Erstellen des Budgets – erkennen. Doch jetzt brach diese schlummernde Begabung vollends durch. Als neu bestellter Landesjägermeister von Niederösterreich meinte er zur Jagd an sich: "Wir Jäger sind nicht ›reine Konsumenten‹ oder ›bloße Gäste‹ in der Natur, wir sind Bestandteil dieses Lebensraumes." Wie bescheiden und schön formuliert in einer Zeit der Hosentascherl-Stierler. Denn "...die Jagd war schon lange vor den U-Ausschüssen existent!". Über allem steht also quasi die ewige Jagd, egal, ob man dazu eingeladen wird oder selbst einlädt, um den fetten Eber zu erlegen. Alles andere sind nur böswillige Speckulationen.