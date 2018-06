Mächtig sieht sie aus, diese königliche »Fanfaronade«, diese Prahlerei also, wie der Bauherr sie höchstselbst titulierte. Wer sich ihr durch den Park von Sanssouci nähert, vom weltberühmten Schlösschen her über die Hauptallee oder über die geschwungenen Wege von Schloss Charlottenhof aus – dieser bezaubernden klassizistischen Schinkel-Miniatur –, der erblickt schon von fern eine massive, abweisende Front, die sich in Ziegelrot auftürmt, 220 Meter breit, mit einer Bronzekuppel, auf der hoch droben die preußische Königskrone über drei Genien thront.

Potsdams Neues Palais – dieses Barocktrumm stand von jeher im Abseits des liebreizenden, zwanzig Jahre zuvor erbauten Rokoko-Bungalows Sanssouci auf seinem stilisierten Weinberg. Aber damit ist jetzt Schluss, für die kommenden sechs Monate zumindest: Das Neue Palais rückt ins Rampenlicht und wird zum Schauplatz der großen Ausstellung zum 300. Geburtstag Friedrichs des Großen. Der Titel Friederisiko kalauert zwar ein bisschen arg, trifft aber dennoch ganz gut den Wesenskern dieses schillernden Monarchen.

Prahlen wollte Friedrich vor den anderen Fürsten Europas: Das zwischen 1763 und 1769 erbaute Schloss sollte Preußens Potenz demonstrieren, den Triumph eines Staates, der gerade erst, im allseits verheerenden Siebenjährigen Krieg, dem Untergang entkommen war und sich nun Großmacht nennen konnte. Das Palais wurde zum Gästeschloss für fürstliche Potsdambesucher sowie für die weitverzweigte Verwandtschaft, die im Sommer hier residierte; für ein paar Wochen kam dann auch Friedrich herüber aus Sanssouci und bezog demonstrativ bescheiden gelegene Räume im Seitenflügel. Im 19. Jahrhundert lebte hier zeitweilig der nachmalige »99-Tage-Kaiser« Friedrich III., später dann sein Sohn und Nachfolger Wilhelm II. Seither dämmerte der Bau vor sich hin; eine nicht eben einladende schummrig-verstaubte Aura schreckte Besucher ab.

Umso mehr muss man der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zu ihrer Entscheidung gratulieren, das Neue Palais nunmehr zum, wie es treffend heißt, »zentralen Exponat« ihrer Friedrich-Ausstellung zu machen. Die Restaurierungsarbeiten wurden vorangetrieben, und der Besucher der großartigen, Maßstäbe setzenden Schau kann eine einzigartige Symbiose aus Ort und Inhalt, aus Zeit und Raum erleben. In 72 Sälen werden auf 6.000 Quadratmetern 500 Objekte gezeigt, die Hälfte davon Leihgaben. Ein Drittel der Räume ist zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten öffentlich zugänglich; die inneren Dimensionen des Schlosses erschließen sich auf dem über zwei Kilometer langen maulbeerfarbenen Steg, der durch die Säle führt und die kostbaren Fußböden vor den Besuchermassen schützen soll.

In der Tat, es ist schon ein Wagnis, diesen Ort für solch ein Großereignis zu öffnen. Entsprechend hat man, um nicht zu viel Gedränge zu produzieren, auf einen festgelegten Rundgang verzichtet und bietet stattdessen zwölf separate Kapitel an, auf dass sich die erwarteten Besucherscharen verteilen mögen. Friedrich selbst gibt die Themen an: Auf Transparenten prangen gleichsam als Leitmottos Zitate aus seinen Werken und Briefen, selbstverständlich aus dem Französischen in das von ihm so verachtete Deutsch übersetzt.

In den sinnig inszenierten Privatgemächern – vom Schreibtisch geht der Blick hinüber zu einer Büste Cäsars, die auf einem Spiegelschrank steht – erfahren wir vom königlichen Alltag, von Friedrichs Lektüre zwischen Ovid und Bayle, dem verrufenen Aufklärer, und von den allabendlichen Konzerten. Wir sehen die ersten Vasen der 1763 gegründeten Königlichen Porzellan-Manufaktur und die legendären Tabakdosen. Das Bild vom asketischen Alten Fritz bekommt Risse: Anhand detaillierter Rechnungen lernen wir, dass der König ein Vermögen für damals sehr teures Obst ausgab, vor allem für Kirschen.

Anders als in Sanssouci war in diesem Schloss alles Schau und symbolisierte den Triumph im Krieg und die neue Größe Preußens, transformiert in die Kunst: die geraubte Meißner Schneeballvase aus Sachsen ebenso wie der schlesische Marmor, über den man nunmehr verfügte. Die von heimischen Handwerkern prachtvoll gefertigten Möbel und Seidentapeten sollten die Blüte der eigenen Industrie demonstrieren, die ihre Muster allerdings vor allem aus Frankreich bezog. Anschaulich wird der Dreischritt Original – Kopie – Kreation vorgeführt. Im Grottensaal, der zum Abschnitt »Horizonte« gehört, sieht man in Handzeichnungen, wie der König Bauten von Palladio kopierte und nach diesem Vorbild Potsdamer Häuser entwarf, wie er der alten Nikolaikirche das Portal von Santa Maria Maggiore in Rom aufdrückte oder die Wiener Residenz seiner Erzfeindin Maria Theresia zeichnete und der Königlichen Bibliothek Unter den Linden dann die Hofburg-Fassade verpasste – eine der vielen charakteristischen Frivolitäten Friedrichs.