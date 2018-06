DIE ZEIT: Ihr Buch 55 Gründe, Ingenieur zu werden ist eine Liebeserklärung an den Ingenieurberuf. Hatten Sie den Eindruck, dass Ingenieure noch nicht genug gewürdigt worden sind?

Ekkehard D. Schulz: Das ist weniger das Problem, vielmehr die Frage: Haben wir für alle Herausforderungen, vor denen die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten steht, genügend Ingenieure und Naturwissenschaftler? Uns fehlen in Deutschland zurzeit fast 100.000 Ingenieure, und die Lücke wird jedes Jahr größer. Wir müssen mehr junge Menschen für den Ingenieurberuf gewinnen. Für sie habe ich das Buch geschrieben.

ZEIT: Was für Reaktionen bekommen Sie?

Schulz: Nur positive. Ich erlebe das bei meinen eigenen Enkeln: Einige von ihnen sind in dem Alter, dass sie sich Gedanken über die Berufswahl machen. Nach der Lektüre haben sie gesagt: Wir können uns ein technisch-naturwissenschaftliches Studium vorstellen. Auch wenn ich in Schulen Vorträge halte, sind die Reaktionen durchweg positiv. Während der Pubertät verliert sich das technische Interesse, aber danach kann man wieder daran anknüpfen. Darum ist es ganz wichtig, in Kindergarten, Vorschule, Schule zu beginnen, die Kinder für Technik zu interessieren.

ZEIT: Warum haben es gerade 55 Gründe in das Buch geschafft?

Schulz: Ich hätte sicher auch 100 oder 111 Gründe gefunden. Aber 55 ist eine Zahl, die noch einigermaßen glaubhaft ist.

ZEIT: Wie sind Sie an die Auswahl herangegangen? Gibt es eine Reihenfolge?

Schulz: Nein, die Gründe sind alle gleich wichtig. Ich habe mir angeschaut: Was sind die Megatrends der Zukunft? Etwa Energie- und Klimaprobleme, Gesundheit, Mobilität und Kommunikation. Aus diesen Bereichen habe ich Beispiele gewählt – und ein paar Themen, die junge Leute besonders ansprechen.

ZEIT: So wie der Punkt »Weil Ingenieure beste Chancen bei Frauen haben«...

Schulz: Natürlich! Andersherum haben Ingenieurinnen natürlich auch beste Chancen bei Männern...

ZEIT: Und warum ist das so?

Schulz: Ingenieure haben einen spannenden Beruf mit guter Bezahlung und sehr guten Karrierechancen. Sie sind praktisch veranlagt, packen Probleme an. Und sie können mit ihren Kindern später mal Drachen oder Seifenkisten bauen.