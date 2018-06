DIE ZEIT: Warum wollten Sie Ingenieur werden?

Klaus Heyke: Bei uns in der Familie scheint das erblich zu sein. Mein Vater war Maschinenbauingenieur bei der Preussag. Trotzdem hat er gesagt: Du kannst alles werden, nur nicht Ingenieur! Er hat nie begründet, warum er das nicht wollte, er selber war ja erfolgreich. Der Widerspruch hat mich eher bestärkt in meinem Entschluss.

Robert Kolb: Bei mir war es die Begeisterung für Technik. Schaffen, basteln, erfinden – all das hat mir mein Studium der Materialwissenschaft an der TU Darmstadt geboten. Was wir dort gelernt haben, hatte einen konkreten Bezug zu einem Produkt, zu Solarzellen oder LEDs zum Beispiel.

ZEIT: Keine Visionen?

Kolb: Nein, ich dachte als Student nicht wirklich daran, die Welt zu verändern.

Klaus Heyke Der 74-Jährige arbeitet seit 1970 bei Bosch in Reutlingen. Als Senior-Berater kommt er immer noch täglich ins Büro und prüft die Qualität von Halbleiterchips.

Heyke: In den fünfziger Jahren musste jeder anständige Junge ein Radio bauen können, mit drei Röhren. Das habe ich auch gemacht, und es hat funktioniert. Dann war ich eisenbahnbegeistert, habe ein Praktikum in einem Ausbesserungswerk gemacht...

Kolb: Genau so ein Praktikum bei der Bahn habe ich auch gemacht!

Heyke: ...sehen Sie. So kam eines zum anderen, schon in der Schule war der Wunsch da, Ingenieur zu werden.

ZEIT: Hatten Sie eine konkrete Vorstellung davon, wohin Sie dieser Beruf führen würde?

Heyke: Nein. Es hieß nur: Danach gehst du in die Industrie. Nur konnte man sich darunter nichts Genaues vorstellen.

ZEIT: Hörten Sie damals schon von deutschen Ingenieuren , die im Ausland arbeiteten?

Robert Kolb Der 38-Jährige arbeitet seit 2005 als Prozessingenieur in der Diodenfertigung. Er ist Teamleiter am Bosch-Entwicklungsstandort Schwieberdingen.

Heyke: Das war eher kein Thema. Ich habe 1967 an der TU Braunschweig promoviert. Es gab damals eine bundesweite zentrale Bewerbungsstelle für Akademiker. Dorthin habe ich einfach meine Unterlagen geschickt, zwölf Angebote kamen zurück. Ich bin dann durch Deutschland gereist und habe mir sämtliche Unternehmen angesehen und mich für Bosch entschieden. Ich dachte: Geh du zu Bosch, vielleicht lässt du dich dort sogar pensionieren. So ist es dann auch gekommen.

ZEIT: Herr Kolb, bei Ihnen war internationales Arbeiten schon ein größeres Thema, oder?

Kolb: Ja, der Wunsch, ins Ausland zu gehen, war bei mir immer da. Während des Studiums habe ich es nicht geschafft, aber 2007 war ich für Bosch zwei Jahre lang in Australien, in Melbourne.

ZEIT: Was hat sich verändert: Welche Eigenschaften musste ein Ingenieur vor 40 Jahren mitbringen, was muss er heute können?

Heyke: Es gibt zwei Konstanten. Erstens: Der Ingenieur muss kreativ sein. Und zweitens: Er muss absolut sicher sein in den physikalisch-technischen Grundlagen. Diese beiden Eigenschaften sind unerlässlich.

Kolb: Was dazugekommen ist, sind Soft Skills wie soziales, kommunikatives und methodisches Wissen. Dinge, die im Studium fast gar nicht vorkommen. Ich habe das erst durch Förderprogramme hier im Unternehmen gelernt. Neue Anforderungen, wie interkulturelle Kompetenz, kommen durch die starke Internationalisierung hinzu: Was muss ich beachten, wenn ich Kollegen in China Mails schreibe? Längst ist es selbstverständlich, dass wir auch mit deutschen Mitarbeitern im Ausland auf Englisch kommunizieren.

ZEIT: Herr Heyke, finden Sie das übertrieben, dass so viel Wert auf Kommunikation und Sozialkompetenz gelegt wird?

Heyke: Überhaupt nicht. Das ist fortschrittlich. Früher haben wir Mitteilungen auf Papier entworfen, dem Sekretariat zum Abtippen gegeben, dann wurden sie vom Abteilungsleiter abgezeichnet. Allerdings frage ich mich: Werden die Anforderungen, die durch das globale Arbeiten hinzukommen, auf Kosten von etwas anderem erfüllt?

ZEIT: Was vermuten Sie?

Heyke: Es könnte zulasten des Grundlagenwissens gehen: Physik, Mathematik, Elektrotechnik, Materialkunde.

Kolb: Ich denke nicht, dass die Entwicklung auf Kosten des Wissens geht. Heute besteht die Möglichkeit, zwei Laufbahnen einzuschlagen, die Fach- oder die Führungslaufbahn. Führungskräfte müssen sich, wie in meinem Fall, mit Technik auskennen, aber eine gewisse Flughöhe reicht aus. In der Tiefe wissen dann die Fachexperten Bescheid.