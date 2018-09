Mehr Kopfschmerzen als sämtliche Drogencocktails dieser Welt bereitete William S. Burroughs die Frage, was nach seinem Tod mit seinen sechs Katzen geschehen würde. Tiere enttäuschten ihn nicht, bei ihnen konnte er "seine Liebe fließen lassen". Dass er kein Romantiker war, aber auch nicht nur der keifende Zyniker mit dem Gehstock, zeigt Yony Leysers Dokumentation William S. Burroughs – A Man Within.

Mit ungeschöntem Vokabular fantasierte sich der Godfather der Beat-Generation in seinen Texten in Rauschzustände, Ekstase und Wahnsinn hinein. Die amerikanische Zensurbehörde witterte gar Pädophilie – ein Grund, sein Schlüsselwerk Naked Lunch zeitweilig auf die rote Liste zu setzen. Bis zu seinem Tod konsumierte Burroughs Substanzen, von denen andere nicht einmal gehört hatten. Eine Art lebender Medizinschrank, lautet die Diagnose eines Freundes. Legendär sein Versuch, als "Wilhelm Tell" seiner Ehefrau ein Martiniglas vom Kopf zu schießen. Edie starb, William trauerte. Dabei konnte ihm nicht einmal dieser Unfall seine teuflische Leidenschaft für Handfeuerwaffen austreiben.

Die Dokumentation lässt Bekannte und Unbekannte, skurrile Halbprominente und enge Vertraute zu Wort kommen. Burroughs’ hageres Profil flankiert vom Who’s who der US-amerikanischen Kultur-Boheme, von Kurt Cobain über Peter Weller (der dem Film als Erzähler seine Stimme leiht) und Andy Warhol. So gerne man der gealterten Patti Smith folgt, wie ihre Erinnerungen an den Übervater lebendig werden, und Iggy Pop beim Philosophieren aus der Strandliege heraus zuhört ("Billy, Billy ain’t no fool, all the junkies think he’s cool!") – ein großes Glück sind jene Aufnahmen, die den Meister selbst zeigen. Burroughs, wie er heftig gegen den Unrechtsstaat USA wettert, wie er schäbigen Gossenslang und poetische Aperçus mischt.

Gebückt schlurft er durchs Bild, ruft "Ich will was zum Schießen!" und ballert mit seiner "Mamba-Jamba" in den Himmel von Kansas. Da wirkt der alte Poet wie ein Schelm, dessen dünne Ärmchen kaum die Waffe halten können.

Er arbeitete in seinen Texten mit der Cut-up-Technik, bei der er Satzfragmente per Zufallsprinzip aneinanderfügte. Dieses dadaistische Prinzip macht sich der Film an einigen Stellen zunutze, glücklicherweise sparsam. Dann schaut die Kamera ihrem Protagonisten über die Schulter, wechselt in schnellen Schnitten die Perspektive. Wackliges 9-Millimeter-Material verdichtet sich zum mäandernden Bewusstseinsstrom. Dazu Burroughs’ Stimme aus dem Off, die zusammenhanglose Wortfetzen bellt.

Allen Unglücken seines ausschweifenden Lebens zum Trotz erreichte William S. Burroughs ein beinahe biblisches Alter. 83 Jahre, allesamt gut dokumentiert. In seinem letzten Lebensjahr sei er sehr freundlich und umgänglich geworden, so ein Wegbegleiter. Eine Vorahnung zeigt sich schon in der Szene, in der Allen Ginsberg den Freund fragt, ob dieser nie ein sexuelles Interesse an ihm gehabt habe. Burroughs kann ihm nicht in die Augen sehen, als er verneint. Tatsächlich, so suggeriert der Film, verbarg sich unter der ruppigen Schale eine tiefe Empfindsamkeit. Als Burroughs letzter Tagebucheintrag bleibt der Satz "Liebe, was ist das? Das natürlichste Schmerzmittel." Seine Katzen wussten das schon früher.

"William S. Burroughs – A Man Within" von Yony Leyser (Neue Visionen)