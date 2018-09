»Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch ein kleines dunkles Geheimnis hat, das er keiner Menschenseele in seinem ganzen Leben anvertrauen würde.« Dieser in einer Felshöhle geflüsterte Satz ist für den 17-jährigen Anton der Auslöser, sich zaghaft auf die eigenen Wünsche und Triebe einzulassen. Was du nicht siehst von Wolfgang Fischer lebt von der geheimnisvollen Atmosphäre des Spätsommers und von seinen charismatischen jungen Hauptdarstellern. Im Mittelpunkt: Anton (Ludwig Trepte), der mit seiner Mutter und deren Freund Urlaub in Frankreich macht und sich dort mit einem gleichaltrigen Geschwisterpaar anfreundet. Der Junge, David (Frederik Lau), ist unberechenbar und brutal, aber dennoch anziehend, und seine Beziehung zu seiner Schwester Katja (Alice Dwyer) hat etwas Beunruhigendes. Sie locken Anton hinaus aus dem Ferienhaus, in die Wildnis. Martin Gschlachts Kamerafahrten über die rau romantische Landschaft der Bretagne, seine Bilder von verwunschenen Wäldern und felsigen Küsten haben etwas Märchenhaftes. Und von den Blicken und Spielchen der Geschwister, ihrem perversen Verhältnis zu Tieren geht eine unterschwellige Bedrohung aus...

