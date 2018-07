Das Interessante und Unwiederholbare an den Hollywood -Stars der fünfziger und sechziger Jahre ist, dass es sich um Mythen der Transition, um – modisch gesprochen – Bilder der Diskurswechsel handelt. Der Diskurswechsel der Rolle "Jugend": James Dean. Der Diskurswechsel "Mann": Marlon Brando. Der Diskurswechsel "Frau": Marilyn Monroe . Im Kino wurden Bilder erzeugt, die vor allem dazu dienten, andere Bilder zu zersetzen. Man konnte zusehen, wie sich das Bild "Marilyn Monroe" auf der Leinwand bildete, um rechts und links andere Bilder zerfallen zu lassen. Männliche wie weibliche. Und dann begann es, selber zu zerfallen.

Die Zersetzungsarbeit beginnt 1950: Marilyn Monroe spielte in einem ihrer ersten Filme, in denen sie mehr als Beiwerk ist, in Joseph L. Mankiewicz’ Alles über Eva, ein Kino-Starlet, dem geraten wird, sein Glück doch lieber beim Fernsehen zu versuchen. Dann wird sie, in Versuchung auf 809 und Niagara , als Wahnsinnige und Mörderin ausprobiert. Man wusste damals noch nicht, ob man am Bild der guten oder der bösen neuen Frau arbeitete. Der Ausweg war die Komödie.

Hier eroberte Marilyn Monroe das Zentrum des Bildes. Und hier löste sich das moralische Dilemma in pure Performance auf. Denn Marilyn Monroe spielte nun meistens eine Frau, die sich selber spielt. Sängerinnen, Saloongirls, Selbstdarstellerinnen auf der Suche nach dem reichen Mann, die unschuldige Sexbombe; so entstand die Spannung zwischen dem Abbild und dem Abgebildeten. Es ist die Frau, deren Bild in doppeltem Sinne etwas anderes meint als sie selbst. Während die Männer rings um sie auf entweder komische oder dramatische Art verrückt werden.

Natürlich ist das eine Frage der kinematografischen List. Noch bis in die sechziger Jahre hinein darf Marilyn Monroe auf der Leinwand, was anderen Schauspielerinnen unmöglich ist. Das heißt nicht nur sexy sein, zweideutige Reden führen, Schranken der Klassen und der Sitten überspringen, die Nähe suchen, wo die Konkurrentinnen das Weite suchen, unter welchem Vorwand auch immer. Es heißt auch die Arbeit am eigenen Bild. Die Frau in den etwas warmherzigeren Filmen mit Marilyn Monroe mag gelegentlich mit dem Bild, das sie abgeben soll, unglücklich sein. Der Fluchtpunkt indes ist kein Abschminken und Bravwerden. Man muss sie beide nehmen, die Frau und das Bild, das ist neu.

Die Spannung zwischen dem Bild und dem Wesen, die auf der Leinwand vor allem in den großen Komödien so wunderbar funktioniert (Monkey Business , Blondinen bevorzugt , Wie angelt man sich einen Millionär? oder Das verflixte siebte Jahr), wird, dramatisch genug, auch in die magische Biografie von Marilyn Monroe eingeschrieben. Die unglücklich liebende, die empfindsame und tapfere, die nach gesellschaftlicher und schauspielerischer Anerkennung strebende Frau im Körper eines naiven, pure Oberfläche generierenden, fetischhaft zurechtgemachten und dem Männerblick unterworfenen Sexsymbols. Schwer zu sagen, ob Marilyn Monroe selbst auf diesen Mythos hereingefallen ist.

Etwas an Marilyn ist immer "weggetreten"

Auf der Leinwand war er jedenfalls nicht nur das Ergebnis einer autobiografischen Verdichtung und einer "Aura", die jemand nun einmal hat oder nicht, sondern auch eine Frage mehr oder weniger bewusster schauspielerischer Technik. Michelle Williams, die Marilyn Monroe in dem gerade ins Kino gekommenen Film My Week with Marilyn ganz im Sinne des Mythos darstellt, erklärt: "Sie war ein unschuldiges Kind im Körper einer sinnlichen Frau." Und: "Ihr Blick war der eines neugeborenen Babys, das die Welt entdeckt."