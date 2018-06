Was kriegt ein Achtzehnjähriger wohl so zum Geburtstag, von den Eltern zum Beispiel? Ein Auto, juchhu! Es sei denn, die Eltern sind Spaßverderber, Ökofreaks zum Beispiel. Justin Bieber , dieser Teeniestar mit der Frisur, die an eine tief in die Stirn gerückte Mütze erinnert – fast könnte man sagen: an eine Bibermütze, aber das würde seine extrem leicht kränkbaren Teeniefans extrem kränken –, dieser Bieber also hat zum 18. Geburtstag ein Auto bekommen. Aber nicht von seinen Eltern, sondern von seinem Manager, woran man erkennen kann, was der Manager eines Teeniestars verdient, denn es ist ein sehr teueres Auto. Es ist aber auch ein ökologisch gemeintes Auto, woran man weiter erkennen kann, dass Manager den Ökogedanken mit dem Spaß leichter versöhnen können als Eltern.

Aber schauen wir uns die Karre mal an. Sie sieht ein bisschen wie ein Aston Martin aus und bringt es auch auf 406 PS, was den Eindruck von Produktpiraterie zunächst verstärkt, aber die 406 PS kommen nicht von einem kreischenden Achtzylinder, sondern von zwei Elektromotoren an der Hinterachse. Es ist ein Hybridfahrzeug mit Namen Fisker Karma, und die optische Verwandtschaft erklärt sich daraus, dass Herr Fisker früher als Designer für Aston Martin gearbeitet hat. Und warum auch nicht? Müssen Hybridfahrzeuge unsportlich sein wie Opel oder Renault ?

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Indes wiegt der Karma mit seinen Batterien 2,5 Tonnen und kann rein elektrisch nur etwa 80 Kilometer weit mit maximal 150 Stundenkilometern fahren. Er wäre also ein rechtes Schaf im Wolfspelz, wenn da nicht noch der 2-Liter-Turbo-Benziner mit 260 PS wäre, der gegebenenfalls über einen Generator weiteren Strom erzeugen kann, mit dem es dann zu 200 Stundenkilometern reicht – immer noch nicht viel für einen Aston Martin, aber doch viel für einen 2,5-Tonner. Nur ist in diesem Betrieb dann auch der Öko-Effekt futsch, es werden zwölf Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Justin Bieber müsste also immer ganz, ganz langsam von Steckdose zu Steckdose fahren, um dem Öko-Image zu entsprechen, das ihm der Manager zugedacht hat.

Aber leider – selbst das wird nicht mehr reichen, nachdem Bieber verlangt hat, die Karosse komplett zu verchromen. Das glänzt überwältigend, verdirbt aber jede Ökobilanz für Jahrzehnte, weit über die Lebensdauer des Fahrzeugs hinaus. Der Glamourgedanke hat also auch hier – wie so oft im Leben – den Ökogedanken nachhaltig zerstört.