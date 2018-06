DIE ZEIT: Herr Minister, Ihr Land hortet die meisten Kunstschätze der Welt. Dennoch investiert Italien immer weniger für den Erhalt seiner Kulturgüter , derzeit nur noch 0,19 Prozent des Staatshaushaltes. Ihre Aufgabe ist riesig, aber Ihre Kassen sind leer.

Lorenzo Ornaghi: Da muss ich Sie korrigieren: Gerade hat die Regierung 76 Millionen Euro für neun große Museen bewilligt, darunter das Brera-Museum in Mailand, die Galleria dell’Accademia in Venedig und das Museum Capodimonte in Neapel. Aber dabei können wir es natürlich nicht belassen. Angesichts der Wirtschaftslage ist es zwar nicht einfach, doch es ist mein erklärtes Ziel, private Investoren zu gewinnen. Der Staat kann nicht mehr alles allein stemmen.

ZEIT: Kultur könnte der größte Schatz Italiens sein. Und doch scheint es, als verwalte Ihr Ministerium einen Dauernotstand.

Lorenzo Ornaghi Der 63-Jährige ließ sich für das Amt des Kulturministers als Rektor der Katholischen Universität Mailand beurlauben. Der Politologe gilt als konservativ-liberal. Amüsiert berichtet er in seinem mit prachtvollen Büchern gefüllten Büro von seiner Ankunft: Schon im Taxi vom Flughafen sei er über die römischen Palastintrigen informiert worden.

Ornaghi: Den Notstand gibt es natürlich, das will ich auch gar nicht bestreiten. Es gibt dafür viele Gründe, die Unachtsamkeit des Staates ist nur einer davon. Manchmal kämpfen wir auch einfach nur gegen Naturphänomene. Die Ausgrabungen von Pompeji zum Beispiel sind allen möglichen Witterungseinflüssen ausgesetzt, schweren Regenfällen ebenso wie größter Hitze. Wir müssen sicher unseren Teil leisten und eine ordentliche Instandhaltung garantieren. Aber ich glaube, dass es für die Wertschätzung unserer Kulturgüter auch einer Änderung unserer Mentalität bedarf.

ZEIT: Wie meinen Sie das?

Ornaghi: Schon die Schulen müssen unseren Kindern beibringen: Ihr lebt in einem Land mit einem unvergleichlichen Kulturerbe. Das müsst ihr respektieren und schätzen und dazu beitragen, dass es erhalten wird.

ZEIT: Im Moment scheint bei manchen noch der Wille zur Ausbeutung der Kulturschätze stärker. In Cerveteri nördlich von Rom etwa wollen Grabplünderer der Etruskergräber dafür sorgen, dass die Unesco die Anlage aus dem Weltkulturerbe streicht. So können sie ungestört arbeiten...

Ornaghi: Die Sondereinheit der Carabinieri zum Schutz unserer Kunstschätze leistet hervorragende Arbeit, wenn es um das Aufspüren und Sicherstellen gestohlener Kunstgegenstände geht. Aber wir verfügen nicht über genügend Sicherheitskräfte, um alle unsere archäologischen Stätten abzuriegeln. Wenn es um Kunstschätze geht, kann der Staat nicht immer nur von oben nach unten agieren. Wir brauchen das Engagement der Bürger.

ZEIT: Jeder italienische Kulturminister wird vor allem an Pompeji gemessen. Ihre Vorgänger haben nicht viel ausrichten können für die Erhaltung der berühmtesten Ruinen der Welt. Wie sind Ihre Pläne?

Ornaghi: Die EU hat uns soeben 105 Millionen Euro für Pompeji bewilligt. Dieses Geld werden wir nutzen, um weiteren Wasserschäden vorzubeugen, die antiken Straßenzüge abzusichern, die Mauern und Fresken zu restaurieren. Ende März sind wir mit der Auftragsvergabe gestartet. Wenn wir es schaffen, die Witterungsschäden nachhaltig einzudämmen und das System der Videoüberwachung zu verbessern, können wir auch mehr Zonen und Gebäude für Besucher öffnen. Vergessen Sie nicht, dass ein großer Teil überhaupt noch nicht ausgegraben ist.

ZEIT: Nicht wenige Archäologen sind der Ansicht, dass man in Pompeji auch nicht weitergraben sollte. Was unten liegt, bleibt besser geschützt. Teilen Sie diese Ansicht?

Ornaghi: Nein, damit bin ich nicht ganz einverstanden. Aber ich bin überzeugt, dass Pompeji jenseits der Archäologie auch einen symbolischen, ja metaphorischen Wert besitzt. Pompeji verkörpert doch das Risiko des Augenblicks, das Prekäre, dem alle großen Kulturen und die Menschheit selbst ausgesetzt ist. Das macht diese Ruinenlandschaft, die der Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79 nach Christus geschaffen hat, für uns alle so faszinierend. Deshalb kommen jährlich zwei Millionen Besucher.

ZEIT: Pompeji liegt mitten im Herrschaftsgebiet der neapolitanischen Camorra. Werden die Bosse versuchen, sich über ihre Mittelsmänner an den Millionen der EU zu bereichern?

Ornaghi: Diese Regierung garantiert für vollkommene Transparenz bei der Auftragsvergabe. Wir haben dazu einen Sonderpräfekten ernannt. Während der Arbeiten wird es Videoüberwachung und Polizeikontrollen geben.